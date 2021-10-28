權證投資人一定要了解的外資投信買超個股標的TOP3

10/27（三）台股在科技股帶動下，終場上漲 40.21 點，收在 17074.55 點，漲幅 0.24%。其中，權證佔大盤成交金額比例 0.69%，為近五個交易日最高。合併觀察 27 日的外資及投信買超個股，主要以科技股較受到青睞，景碩 (3189-TW)、聯電 (2303-TW)、台表科 (6278-TW) 等標的皆入榜。

進入下半年傳統旺季的景碩，受惠於記憶體用載板需求持續旺盛，下半年營運有望挑戰新高，投資人若看好標的，可以選擇 景碩群益 14 購 01 (043529)、景碩群益 12 購 03 (039049)、景碩群益 14 購 03 (049201)、景碩群益 14 購 02 (046003) 等剩餘天期長且價內 5%~ 價外 20% 權證進行布局。

另外也提醒投資人，27 日有多檔現股標的包含康舒 (6282-TW)、光頡 (3624-TW)、廣錠 (6441-TW) 等標的皆漲停，由於現股標的漲停時，發行券商無法買進股票進行避險，因此不會提供權證委賣報價，此時看到的賣單可能為其他投資人掛單，想購買權證的投資人應避免在此時交易，才不會以不合理價格買進。

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