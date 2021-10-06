老人才用臉書推特？Piper調查：青少年玩Snapchat、抖音

臉書 (FB-US) 為何汲汲營營開發旗下 app「兒童版」，盼自青春期前年齡層獲得更高水準的參與度？市場調查機構 Piper Sandler 每半年一次對青少年的調查或許可見一斑。

Piper 週二發布了半年度廣泛調查第 42 版的結果，該公司調查分布 44 州的美國青少年 1 萬名，平均年齡在 15-16 歲，內容涵蓋了青少年對科技產品、網站、零售商、化妝品和許多其他事物的偏好，也特別及時地觀察了他們對社交媒體的使用狀況。

當被問及他們最喜歡的社交媒體網站時，35% 的人提到了 Snap (SNAP-US) 旗下的 Snapchat，自春季調查結果 31% 升上來，且拉大了與抖音之間的差距，抖音持平在 30%。臉書旗下的 Instagram 以 22% 居於第三，但較春季訪談時的 24% 比率下降，更較 2020 年春季訪談結果的 31% 下降許多。受遊戲玩家熱愛社交媒體網站 Discord 也上榜，但比率已剩下 5%，後頭跟著的是臉書和推特 (TWTR-US)，均只受 2% 青少年青睞。

另一個問題具焦「最高社交媒體參與度」，旨在詢問青少年過去一個月中是否使用特定平台。針對此提問，Instagram 以 81% 位居榜首，但低於春季的 84%。 Snapchat 的參與度從春季的 78% 下降到 77%，而抖音從 71% 上升到 73%。推特從 41% 下降到 38%。Pinterest (PINS-US) 從 34% 降至 33%。臉書自 28% 下降至 27%。Piper 的調查發現，受訪者自陳每日使用社交媒體的時間約 4.2 個小時。

在串流媒體消費方面，Netflix (NFLX-US) 仍然是青少年的最愛，佔每日總觀看量的 32%，但該數據一直下降，自春季的 34% 下降至 32%。YouTube 佔觀看總量的 30%，自春季的 32% 下降。Hulu 以 8% 占比排名第三，其他串流媒體則為 7%，Disney + 佔 7%、HBO Max 佔 4%、亞馬遜 (AMZN-US) Prime Video 佔 3%。

與此同時，只有 6% 的青少年表示他們會看有線電視——而且這個數字正在急劇下降，自 2018 年的 16%、2019 年的 12%、去年的 9%，到如今的 6% 一路下降。

另一個問題是關於青少年疫情期間使用哪些視訊平台進行遠程教育，Zoom (ZM-US) 以 67% 位居榜首，44% 受訪者回答 Google Meet，另有 18% 回答 Microsoft Teams。

智慧手機方面，蘋果 (AAPL-US) 順利拿下青少年市場，87% 受訪者回答他們擁有 iPhone，且該數據隨時間推移而提升。88% 青少年稱下一部手機將買 iPhone。青少年也開始採用 Apple Watch，擁有率自一年前的 25% 上升至 30%。調查發現，15% 的青少年計劃在未來 6 個月內購買 Apple Watch，高於春季調查的 13%。

電商方面，52% 青少年最喜歡亞馬遜 (AMZN-US)，而遠遠落後的是中國服裝網站 Shein (9%)，Nike (NKE-US) 更僅獲 5% 青少年青睞。

其他廣泛調查內容

1. 購買過加密貨幣者：9% (多數為男孩)

2. 自認遊戲玩家者：67%

3. 預計 2 年內將購買新遊戲主機者：52%