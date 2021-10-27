中國1—9月規模以上工業企業利潤年增率降至44.7%

週三 (27 日) 中國統計局公佈 1—9 月中國規模以上工業企業利潤總額人民幣 6.34 兆元，年增 44.7%，1－8 月年增 49.5%。9 月規模以上工業企業利潤人民幣 7387.4 億元，年增 16.3%，前期 10.1%。

資料來源: 中國統計局

中國統計局表示 2021 年第三季，工業生產延續恢復趨勢，獲利保持良好成長幅度，企業效益情況正不斷改善，盈利水準、資產負債率及資金周轉的情況都比去年同期佳。

中國統計局指出 1—9 月份，規模以上工業企業中，國有控股企業利潤總額人民幣 1.99 兆元，年增 77.9%，前期年增 86.9%；股份制企業利潤總額人民幣 4.52 兆元，年增 50.5%，前期年增 54.9%；外商及港澳台商投資企業利潤總額人民幣 1.7 兆元，年增 31.7%，前期年增 37.5%；私營企業利潤總額人民幣 1.86 兆元，年增 30.7%，前期 34.4%。

1—9 月份，在 41 個工業大類產業中，35 個產業利潤呈現年增，比前一個月減少 2 個；1 個產業轉虧為盈；5 個產業下降，比前期多出 3 個。主要產業利潤排名前三大分別是，石油、煤炭及其他燃料加工業利潤年增 9.3 倍、石油和天然氣開採業增長 2.67 倍、煤炭開採和洗選業增長 1.72 倍。

至於其它重要產業中，電腦、通信和其他電子設備製造業增長 38.7%、汽車製造業增長 1.2%。

此外，1—9 月份，規模以上工業企業營業收入達人民幣 91.16 兆元，年增 22.2%，前期年增 23.9%。

