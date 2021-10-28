中國延後企業繳稅期限及外資投資公債免稅方案

周四 (28 日) 陸媒報導指出，中國國務院總理李克強於周三 (27 日) 召開國務院常務會議時指出，要針對製造業中小微企業等實施階段性稅收緩徵政策，進一步擴大企業紓困力道。同時決定延長外資投資中國債券市場稅收優惠政策，促進對外開放和吸引外資。

會中表示，針對年銷售額人民幣 2000 萬元以下的製造業小微企業，其稅款全部緩徵；對年銷售收入人民幣 2000 萬元～人民幣 4 億元的製造業中型企業，稅款依 50% 緩徵，而特殊困難企業可依法特別申請全部緩徵。

緩徵期自今年 11 月 1 日起實施，至明年 1 月申報期結束，預計可以為製造業中小微企業緩徵稅額達人民幣 2000 億元。

另外，為了疏解煤電與為冬季提供熱源的企業所導致營運困難情況，今年第 4 季其稅款實施緩徵，預計緩徵稅額達人民幣 170 億元，有關緩徵延期繳納時間最長 3 個月。

同時會議上還提到，中國將持續擴大對外開放，發揮中國市場的優勢，改善經商環境，擴大吸引外資力道，鼓勵更多外資透過債券市場參與中國經濟發展。因此決定延長外資投資中國境內債券市場所收取的債券利息免徵企業所得稅和增值稅政策的實施期限，延至「十四五」底，即 2025 年 12 月 31 日。

而會議又強調，面對嚴峻複雜的國內外形勢，要加速研究下一步對市場主體的規模性減稅政策，適時加強宏觀預調微調，積極回應民眾、企業、外資等主要關切議題。