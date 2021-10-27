疫情衝擊 逾6成亞洲投資人看淡經濟展望

瑞銀公布投資人信心調查，結果顯示多數受訪投資人持續樂觀看待未來 12 個月內所在地區的經濟 (67%) 與股市 (63%) 表現，以區域來看，64% 亞洲投資人對未來 12 個月內所在地區的經濟展望較不樂觀，對未來六個月股市積極展望也降至 60%。

瑞銀針對全球 15 個市場、3004 位投資人與 1202 位企業主進行調查訪問，結果顯示大多數投資人預期 SI 的報酬至少等同 於傳統投資表現，甚或有機會超越，另有 69% 的受訪者曾經針對如何提高投資組合配置而尋求建議。

項調查發現，大多數的投資人持續樂觀看待未來 12 個月內所在地區的經濟 (67%) 和股市 (63%) 的表現，對於增稅、氣候變遷以及所在國家政局發展等問題卻也日益憂心。

瑞銀指出，投資人依然樂觀看待經濟和市場展望，多數人都打算提高風險資產的曝險，包括聚焦於永續投資，企業主仍對未來 12 個月的經營展望懷抱信心，同時也體認到最近六個月內絕大多數的企業都經歷了客戶需求疲軟、人員招募與人才留任的艱辛挑戰，乃至於薪資通膨等困境。

另外，考量勞動市場局勢緊俏，多數企業主因此提供更具彈性的工時和工作地點，66% 的企業主則調高員工的基本薪 資。