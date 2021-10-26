英特爾股票遭投行BMO降評 分析師：看不到表現優於大盤的情景

投行 BMO Capital Markets 周二（26 日）認為，看不到英特爾股票表現有優於大盤的可能，將評等下調至「符合市場表現」（Market Perform）。

雖然英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）認為終端市場需求仍然強勁，半導體持續增長週期才剛開始，預計 2030 年市場規模將達到 1 兆美元。

不過 BMO Capital Markets 分析師 Ambrish Srivastava 對英特爾前景感到擔憂，認為英特爾對未來展望過於樂觀。考量到 PC 零組件短缺衝擊筆電產品銷量，再加上設廠和大手筆投資研發，Srivastava 預測未來兩到三年英特爾獲利恐面臨壓力。

Srivastava 在周二的一份報告中寫道：「我們看不到股價會有『優於大盤』表現（Outperform）的情景。」他補充說，這是在英特爾公布財報後花了幾天仔細考慮而得出的結果。

英特爾在財報中預估，一旦半導體供應恢復正常，公司將能從增加產能的投資中獲益，未來四到五年內，公司收入的複合年成長率將達到 10% 至 12%。

然而，Srivastava 表示，這似乎與英特爾歷來表現不符，因為該公司在過去 10 年內僅有一次營收實現兩位數成長。

Srivastava 也認為，英特爾的獲利「在看到更清晰的復甦路徑之前，可能會有一段時間處於低迷狀態」，並且擔心英特爾自由現金流部位的影響。

他在報告中寫道：「有鑑於未來兩年自由現金流量的低迷，我們認為英特爾幾乎無法給出配息承諾。該公司仍有很大的能力承擔額外債務，並不是說英特爾的配息可能面臨風險，而是英特爾可能不得不進入資本市場，為其激進的資本擴張計畫提供資金，並繼續支付股息。」

Srivastava 將英特爾目標價從每股 60 美元下調至 52 美元。過去三個月內，英特爾股價下跌 9%，道瓊工業平均指數（DJIA）上漲 1.7%。

截稿前，英特爾 (INTC-US) 股價下跌 2.77%，每股暫報 48.04 美元。