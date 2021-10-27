康寧Q3純益年增28%優預期 全年營收上看140億美元

玻璃大廠康寧 (GLW-US) 今 (27) 日公布全球事業第三季績效，合併營收為 36.15 億美元，季增 4%、年增 21%，稅後純益 4.85 億美元，季增 6%、年增 28%，每股純益 0.56 美元，優於預期，展望未來，康寧看好，第四季市場需求仍將維持高檔，預期全年營收將上看 140 億美元，每股可望賺逾 2 美元。

康寧預期第四季營收將落在 35-37 億美元，每股純益則落在 0.50-0.55 美元，較第三季下滑，主因是汽車產業受晶片短缺、客戶新品推出後將使 Gorilla Glass 等營收減少，獲利表現也將較上季略為下滑。

康寧董事長暨執行長魏文德 (Wendell P. Weeks) 表示，康寧第三季營收創下歷史新高，未來將藉由創新、擴展商業關係、擴大營運規模，持續滿足市場需求，並提升市場地位，預期明年也可望保持成長。

在顯示科技方面，康寧預期，到 2024 年前大尺寸電視市場將以兩位數年複合成長率增長，其中，10.5 代玻璃是生產大尺寸電視機最經濟的方法，康寧也已備妥產能支應，估明年零售業玻璃需求成長幅度將接近 1 成。

此外，康寧表示，第四季、明年將維持有利的玻璃價格環境，也預期第四季玻璃價格將與第三季持平。