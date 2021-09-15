Google批評南韓裁罰決定 稱為韓國人貢獻逾百億美元利益

Google (GOOGL-US) 被南韓監管機構指控濫用市場支配地位，挨罰 2070 億韓元 (1.77 億美元)，公司周三 (15 日) 批評此一決定，並表示去年為韓國人貢獻了 11.9 兆韓元 (102.5 億美元) 的經濟利益。

Google 表示，計畫就這一裁定提起上訴，聲稱它「沒有充分評估 (我們創造的) 對客戶、應用程式開發商和設備製造商的所有好處。」

Google 高層利用一場名為「Google for Korea」的線上記者會，表達他們的不滿。

Google 表示，按類別畫分，公司透過 Play Store 商店提供南韓 5.1 兆韓元的利益，透過搜索引擎服務提供 4.2 兆韓元的利益，透過其免費的辦公生產力工具提供 2.5 兆韓元的利益。

谷歌還表示，其每年為韓國企業帶來 10.5 兆韓元的經濟利益，其中 3.5 兆韓元給了當地行動應用開發商。

YouTube 負責人 Susan Wojcicki 援引牛津經濟研究院的報告表示，去年 YouTube 的創意生態系統，為南韓 GDP 貢獻了約 1.6 兆韓元，創造了 86630 個全職工作機會。

上月底，南韓頒布了被稱為「反 Google 法案」的《電信商業法》修正案，禁止 Google 與蘋果 (AAPL-US) 平台利用其壟斷優勢，向軟體開發商收取程式內購佣金。

Google 在法案通過後表示，將尋求遵守新法律的方法。