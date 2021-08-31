PayPal傳將推出線上股票交易平台 由券商老將掌舵

CNBC 周一（30 日）援引兩位消息人士報導，線上支付巨擘 PayPal(PYPL-US) 在去年推出加密貨幣交易功能後，將再推出股票交易平台，帶動股價周一收高逾 3%。

一位知情人士透露，PayPal 近期聘請券商業資深人士 Rich Hagen 作為推出股票平台計畫的一部份。 Hagen 的 LinkedIn 頁面顯示，他是在線券商 TradeKing 的共同創辦人，在 TradeKing 被 Ally Invest 收購後離開公司，目前在 PayPal 一個未被報導過的部門「Invest at PayPal」擔任執行長。

Hagen 在工作敘述欄勾勒出 PayPal 正在消費者投資業務中「探索機會」。當媒體向 PayPal 提及此消息時，PayPal 援引執行長 Dan Schulman 在 2 月投資者日說法，當時他談到公司的長期願景，以及如何能涵蓋更多金融服務，包括「投資能力」。

PayPal 此舉正值散戶交易興盛之際。根據 JMP Securities 估計，今年上半年有逾 1000 萬名散戶進入市場，大約與去年的紀錄水準持平，反映疫情期間的居家投資、政府刺激經濟的支票以及如 GameStop 在 1 月崛起等事件，激發投資人對股市的興趣。

PayPal 周一收盤勁揚 3.64% 至每股 288.47 美元。

FinTech 跨足股票交易

提供股票交易服務逐漸興盛，PayPal 競爭對手 Square 透過 Square Cash 應用程式提供股票與加密貨幣交易，Square 財務長表示，應用程式提高用戶參與度與每用戶平均收入（ARPU）。

PayPal 為了向客戶提供股票交易服務，可能會與現有的證券商合作或併購。另一位知情人士透露，該公司已與潛在的合作夥伴討論，但不太可能會在今年推出股票交易服務。

此外，如果 PayPal 希望獲得股票交易平台的全面批准，還需要經過美國金融業監管局（FINRA）完成新會員的程序，該程序可能需耗時約 8 個多月。

PayPal 的股票交易在金融科技業競爭激烈的時候推出，與 Square(SQ-US)、Robinhood(HOOD-US)、SoFi(SOF-US) 提供的服務重疊，並同樣有著金融一條龍式服務的願景，尤其是加密貨幣與股票交易，被視為把消費者留在支付平台的誘因。

雖然推出股票交易平台有助用戶成長與收入增加，但也引來監管更多的審查。美國證券交易委員會（SEC）上周表示，針對交易遊戲化、以及券商如何利用科技與客戶互動，正在加強調查。SEC 提到，線上券商與投顧可能會鼓勵投資人大量交易股票與其他證券，但卻為投資人帶來更大風險。