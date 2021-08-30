零接觸支付夯 萬事達卡手機感應收款服務逾6成零售業加入

疫情推升感應式支付使用率，中小企業與個人商戶也加速數位轉型，以萬事達卡今年初推動的手機感應收款服務「Tap on Phone」來說，開通以來戶數翻倍成長，其中主要用戶又以零售業為主，占比逾 6 成，而個人計程車的使用戶數將近 15%。

萬事達卡今年 1 月攜手台新銀行正式開通、全台第一的手機感應收款服務「Tap on Phone」，主打「手機就是刷卡機」的應用服務，吸引不少微型店家加入手機感應收款服務，今年第 4 季起將擴大商戶服務範圍，持續導入市場商圈、計程車隊、直銷業務、導遊、連鎖零售業等通路。

根據萬事達卡統計，「Tap on Phone」手機感應收款服務，截至目前為止共計逾 6000 家的商戶加入，其中又以零售業微型店家為大宗，占比約 62%，餐飲業與個人計程車比重分別為 26%、12%。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，根據萬事達卡最新調查，在疫情發生後有 75% 消費者提升行動支付的使用率，顯示相較於現金支付，民眾主動採用感應式支付意願提升。

隨著疫情趨緩，包括餐廳內用、各種活動、觀光景區禁令逐步放寬，近期出遊人潮湧現，包括台南安平商圈也開始加入萬事達卡「Tap on Phone」行列，提供消費者最便利與安全的消費環境，迎戰疫後觀光消費新浪潮。

萬事達卡「Tap on Phone」手機感應收款服務，讓商戶僅需一支具 NFC 功能的 Android 手機，便能支援包含信用卡、行動支付等所有感應式支付裝置，有效提升數位轉型效率，以及消費交易的便利性與安全性。