致伸7月營收54億元年減逾5% 前7月390億元仍創同期高

致伸 (4915-TW) 今 (5) 日公布 7 月營收，由於電腦、電競等電腦周邊消費品成長力道趨緩，單月營收 54.18 億元，月增 2.72%、年減 5.73%；不過前 7 月營收仍達 390.26 億元，創同期新高，年增 10%。

致伸表示，隨著疫情趨緩，電腦、電競與消費產品需求成長動能也相對放緩，不過辦公室逐步啟用，商用多功能事務機與印表機拉貨動能回溫，加上先進駕駛輔助助系統 (ADAS) 需求續強，推升營收維持高檔。

展望下半年，致伸指出，智慧介面裝置在電腦、電競需求持續下，獲利穩定成長；視覺影像產品則在汽車 ADAS 強勁拉貨動能，獲利有望優於去年；聲學產品因改善產品結構與增加高階產品比重，獲利明顯改善，整體下半年毛利率與營利率將較上半年大幅提升。

致伸持續深化視覺、聽覺、觸覺的三感合一策略，明年智慧家庭、擴充基座等都會有新品推出，光基電產品明年有望新增 4 家新客戶；車用電子近期切入車用音響，除與既有電動車客戶合作外，也與日系車廠接洽，產品開發預計明年上半年較明朗。

致伸第二季稅後純益 6.11 億元，季增 21%、年增 21.5%，每股純益 1.37 元；上半年稅後純益 11.16 億元，年增 43.26%，每股純益 2.5 元。