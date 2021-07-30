耳機揚聲器+新品放量 美律Q3營收拚重回百億元

電聲元件廠美律 (2439-TW) 今 (30) 日召開線上法說，總裁黃朝豊表示，進入傳統出貨旺季，儘管缺料不確定因素高，但耳機揚聲器客戶本季啟動拉貨，部分耳機新品放量出貨，營收仍將成長。法人估，本季營收仍有望優於上季與去年同期，重回百億元。

黃朝豊指出，進入消費性電子出貨旺季，耳機整體業績將優於第 2 季，但去年基期高，將比去年同期略為下滑，其中，娛樂耳機、電競耳機與消噪型 TWS 有新品推出；通訊用耳機雖然受惠居家上班需求強勁，但屬於中低階產品，IC 缺料狀況較嚴重，導致出貨受阻；TWS 接獲歐洲新客戶訂單，第二季開始小量出貨、第 3 季放量。

揚聲器方面，黃朝豊表示，由於 PC、NB 進入新舊機種交接期，加上缺料狀況持續，導致出貨量趨緩，不過手機揚聲器受惠客戶推出 5 款新機，並於本季大量出貨，推升整體揚聲器業績超越上季與去年同期。

美律第二季耳機占營收比重 62%、揚聲器占 32%、其他占 6%，黃朝豊說，隨著產品組合多元化，未來產品營收比重難大幅度波動，預期第 3 季營收中，耳機略為降至 60%、揚聲器上升至 34%。

黃朝豊指出，其他產品包括麥克風、健康醫療產品、電池產品線等，其中麥克風受惠居家上班趨勢，加上 IoT 產品普及化，帶動麥克風出貨量成長；另外，電池產品從手機跨入到電動自行車，預計今年第 4 季會開始出貨，看好未來有望成為營收成長動能之一。

美律第 2 季稅後純益 1.11 億元，季增 429%、年減 63.37%，每股純益 0.54 元；稅後純益 1.32 億元，年減 62.26%，每股純益 0.64 元。