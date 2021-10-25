食品價格漲不停 全球最主要的植物油今年已飆40%

全球範圍內食用油的價格一直在上漲。棕櫚油是世界上消費量最大的植物油，上周飆升至歷史新高，引發了全球食品通膨還將持續的擔憂。

馬來西亞棕櫚油期貨今年飆升逾 40%，而大豆油則上漲逾 50%。菜籽油的價格，也已經創下歷史新高。

上個月，聯合國糧食及農業組織食品價格指數 (FAO Food Price Index) 創下十年新高，穀物、植物油、乳製品、肉類和糖，都是指數追蹤的重要食品，聯手帶起指數的強升。

聯合國糧價指數 (圖表取自 Zero Hedge)

據《彭博》報導，棕櫚油價格飆升原因是在於疫情之後，隨著經濟重新開放，被壓抑的需求得以釋放，伴隨著能源價格飆漲，可再生燃料的使用前景更大，造成需求大增。但在供給面上，主要生產國產量卻低於預期 。

馬來西亞是全球第二大棕櫚油生產國，近期由於嚴重的勞動力短缺，其棕櫚油產量降至 5 年來最低，同時這樣的低產量很可能會持續到明年 3 月。

馬來西亞棕櫚油協會執行長 Nageeb Wahab 表示，該國今年的產量可能會降至 1800 萬噸以下，這比去年下降了至少 6%，是自 2016 年以來的最低年產量。

他表示，即使在疫情之前，就已經缺少工人，但從來沒有這麼糟糕過。

新加坡棕櫚油分析公司 Palm oil Analytics 創辦人 Sathia Varqa 表示，棕櫚油不僅面臨供不應求的問題，而且油價上漲，也提振棕櫚油交易者的情緒。

Varqa 指出，在可能為商品市場降溫的政策實施之前，商品價格強漲恐怕難以阻擋。