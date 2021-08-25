美國高溫乾旱持續 農作物枯萎 全球糧價漲勢難擋

美國持續的高溫乾旱天氣，讓農作物收成惡化，進一步推高玉米和小麥等主食的價格。

過去兩年，農民收入受到重創，首先是抗疫的封鎖措施打擊了價格，然後是炎熱乾燥的天氣導致歉收，限制了農民在需求增加和價格上漲時獲利的能力。

根據美國乾旱監測機構的數據，極端高溫正在烘烤美國大部分地區。另據美國國家海洋和大氣管理局數據，北達科他州和明尼蘇達州等地的土壤濕度，正接近歷史最低水準。

結果是，原本春天種植的農作物都枯萎了。根據農業部數據，大約 63% 的美國春小麥作物狀況不佳或非常差，而去年同期這一數字為 6%。

惡劣的天氣讓美國農業部降低了對 2021 年美國作物產量的預期—這反過來又導致國內庫存減少。

這種種因素帶來的結果，就是農作物價格的攀高。芝加哥期貨交易所的穀物期貨交易，在 5 月份達到了接近歷史最高水準，小麥和玉米價格今年上漲約 11%。

最新報價中，黃豆、玉米周二 (24 日) 均上漲，小麥價格走弱。 11 月黃豆期貨上漲 39 美分至每蒲式耳 13.3175 美元，12 月玉米期貨漲 9.75 美分至每蒲式耳 5.4525 美元，而 12 月小麥期貨下跌 1.25 美分至每蒲式耳 7.3225 美元。

除了美國外，包括俄羅斯、加拿大在內的其他國家糧食供應也遭到衝擊，全球糧價飛漲情況持續。

農業研究公司 AgResource Co. 認為，隨著國際市場的上漲，需求主導的牛市已經穩固，如果惡劣天氣持續，價格可能會進一步攀升。