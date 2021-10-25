揚明光Q3創12季新高 前三季轉盈 EPS 0.13元

光學元件廠揚明光 (3504-TW) 今 (25) 日公布第三季財報，稅後純益 3463 萬元，創 12 季以來新高，並較去年同季由虧轉盈，前三季受惠出貨產品組合較佳，稅後純益 1484 萬元，較去年同期由虧轉盈，每股純益 0.13 元，預估第四季出貨量將優於第三季。

揚明光指出，第四季各產品線出貨，仍受客戶端與供應端零組件供應速度影響，依當前的資訊，微投光機與 3D 列印出貨可望較第三季增加，光學零組件與智能家居鏡頭預估較第三季減少，車用鏡頭持平，整體出貨有機會較第三季略增。

揚明光第三季營收 11.42 億元，毛利率為 20.27%，季增 1.9 個百分點，年增 2.37 個百分點，稅後純益為 3463 萬元，季增 1.72 倍，較去年同期由虧轉盈，單季每股純益 0.3 元。

揚明光前三季營收 32.75 億元，毛利率 17.52%，年減 0.33 個百分點，稅後純益 1484 萬元，較去年同期由虧轉盈，每股純益為 0.13 元。

揚明光指出，第三季營收 11.42 億元，季增 4.1%，較上季相比，光學零組件與車用鏡頭出貨增加，而微投光機、智能家居鏡頭與 3D 列印受到主要晶片供應短缺及客戶端缺料影響，出貨減少，而因產品銷售組合及稼動率提升，毛利率同步上揚。