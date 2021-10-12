指數雖跌，智原創高，揚明光盤中漲停，反彈行情持續！

國慶日升完旗，看完煙火，看到台股開盤，實在有些小沮喪，莫急莫荒，別害怕，行情跌，不代表所有股票都要跌，這裡不是世界末日，檢視好手中持股，行情只是反影連假的美股下跌，適度的震盪洗盤，對於未來多頭才有利！

外資賣超 167.5 億元，投信買超 6.03 億元，自營商賣超 14.86 億元，行情轉空頭?# 永誠投顧徐照興分析師 表示！美股在國慶連假回檔 但道瓊、NASDAQ、費半日 KD 還是黃金交叉，台股今日雖受美股影顯，但日 KD 仍是黃金交叉 (加權 + OTC)，反彈格局並未被破壞，不需要杞人憂天，自己嚇自己！所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續劇看 (日更) https://youtu.be/ywyW9iZTddM

貨櫃航運：長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 、萬海 (2615-TW)，築底不成反成頭，今天又再破低了，筆者不斷提醒，還深陷其中的水手們，若因為基本面好，反彈捨不得出，今天可能又要難受了！

今日雖然指數下跌，但其實就以中間內容物而言，表現相當不錯，像力旺 (3529-TW)、技嘉 (2376-TW )、揚明光 (3504-TW )、漢磊 (3707-TW )、美琪瑪 (4739-TW )、朋程 (8255-TW )、智原 (3035-TW )，表現都還不錯，行情其實沒有很差！

就像我們一直追蹤的 IP 矽智財：力旺 (3529-TW 拉尾盤又過高)、智原 (3035-TW 上週 2 天 2 根漲停，今天續漲)、創意 (3443-TW 小壓回)，世芯 (3661-TW 壓回量縮)，金麗科 (3228-TW)，等表現相對強勢，而「農糧概念股」龍燈 (4141-TW) 拉尾盤、台肥 (1722-TW 押回量縮) ，「鹼報價」+「散裝航運」概念股的東鹼 (1708-TW 還沒漲到)，這些個股震盪都可留意，尤其特別留意 #純鹼報價 今天大漲過高

再來就是觀察近期投信買超較為積極的個股：亞聚 (1308-TW)、博智 (8155-TW) 急漲、偉詮電 (2436-TW)、華夏 (1305-TW)、健策 (3653-TW) 大漲、晶焱 (6411-TW)、紘康 (6457-TW)、朋程 (8255-TW)、漢磊 (3707-TW) 過高壓回、康普 (4739-TW) 續漲、揚明光 (3504-TW)，[今天多檔受到大盤拖累而下跌，若投信續站在買方，就很有可能成為【反彈急先鋒】

今天行情震盪，法人及主力大戶，也跑不掉，不用太緊張，反彈還未結束！

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