周選結算 智原創高、揚明光漲停、康普續漲 「中階版」來了！

今周選擇權結算，最大未平倉口數又壓在 16600 點，行情再度壓回，指數從 18034 點修正至今 16347 點，跌了近 10%，融資修正近 17%，短線籌碼回歸安定，現階段就看台幣何時「由貶轉升」，外資不在扯後腿，行情就會彈很快。

外資賣超 85.32 億元，投信買超 8.38 億元，自營商賣超 7.4 億元，行情轉空頭?# 永誠投顧徐照興分析師 表示！美股道瓊、NASDAQ 還維持黃金交叉，還有機會，費半死亡交叉較弱，跟台股類似有「低檔背離」的味道，而加權今日破昨低，台灣 50 及台指期並未跌破，為龍捲風操盤術: 中階版本的反轉訊號，行情殺到這裡了，隨時醞釀反彈，調整好持股… 行情漲漲跌跌，紀律操作即可，不需要自己嚇自己！所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續劇看 (日更) https://youtu.be/_k5XeTnSzXg

貨櫃航運：長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 、萬海 (2615-TW)，築底不成反成頭，今天逆勢反彈，但筆者提醒，反彈還是要先出一趟，上面套牢籌碼太多！

今日雖然指數下跌，但我們不斷跟大家提示的: 揚明光 (3504-TW) 漲停鎖 12927 張，而智原 (3035-TW )，康普(4739-TW ) 表現都還不錯，行情其實沒有很差！買對賣對就是贏家！

我們一直追蹤的 IP 矽智財：力旺 (3529-TW)今獲利回吐賣壓跌停、智原 (3035-TW) 高檔連續大量、創意 (3443-TW) 開高走低，世芯 (3661-TW) 維持平盤上，金麗科 (3228-TW) 小跌，這族群過去表現非常強勢，再觀察一天，若明天漲不動，須提防「落後補跌」現象，而「農糧概念股」龍燈 (4141-TW)、台肥 (1722-TW)，「鹼報價」+「散裝航運」概念股的東鹼 (1708-TW )表現先對穩定，可持續追蹤！

再來就是觀察車用零組件概念股：大同 (2371-TW)、鴻海 (2317-TW)、貿聯 (3665-TW)、康普 (4739-TW)、裕隆 (2201-TW) 大漲、越峰 (8121-TW)、中華化 (1727-TW)、朋程 (8255-TW)、漢磊 (3707-TW)、嘉晶 (3016-TW)、太極 (4934-TW)、強茂 (2481-TW)、凌陽 (2401-TW)、順德 (2351-TW)，這族群可趁行情震盪開始留意了！

今天行情震盪，法人及主力大戶，也跑不掉，不用太緊張，跌深後就會反彈！

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無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險