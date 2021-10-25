9月批發業營業額續攀高 零售業終結連三黑

經濟部統計處今 (25) 日公布 9 月批發、零售餐飲營業額統計，其中，批發業受惠手機新品助攻，單月營業額衝上 1.07 兆元，續創歷年單月新高，零售業也在購物節、消費需求回溫下，終結連三黑，餐飲業 9 月營業額則回升至 573 億元，年減幅收斂至 11.2%，10 月將力拚轉正。

從各主要類別觀察，9 月批發業營業額為 1.07 兆元，月增 4.2%、年增 11.5%，統計處表示，建材批發業、化學材料批發業、機械器具批發業在旺季帶動下，年增幅維持雙位數，僅汽機車批發業因車用晶片短缺，年減 12.3%。

第三季批發業營業額為 3.11 兆元，年增 13.2%，是三大類別中，唯一正成長，累計前 9 月營業額達 8.93 兆元，年增 16.5%。

零售業則在購物節、消費力道回溫下，9 月營業額回升至 3254 億元，月增 1.8%、年增 1.3%，其中又以電子購物及郵購業、燃料零售業增幅最大，分別達 19.5%、18%，統計第三季零售業營業額 9489 億元、年減 4.3%，累計前 9 月營業額達 2.86 兆元，年增 2.2%。

統計處也指出，第三季零售業網路銷售額達 1058 億元，占整體零售業比重達 11.1%，年增 2.8 個百分點，累計前 9 月營業額達 3039 億元、年增 25.9%，優於全體零售業表現。

餐飲業方面，9 月營業額持續回溫，達 573 億元，月增 4.6%，但仍年減 11.2%，主因是商務與宴會活動未全部回流，加上去年同期有振興方案，比較基期較高所致，統計第三季餐飲業營業額 1546 億元、年減 25.6%，累計前 9 月營業額達 5161 億元，年減 10.2%。

展望 10 月，統計處預期批發業、零售業將保持正成長，年增幅落在 17%-20%、1%-4%，餐飲業則估將年減 1.5%-4.5%，統計處副處長黃偉傑也補充，在振興五倍券、內用防疫措施逐步放寬下，不排除 10 月餐飲業營業額年增幅也有機會轉正。