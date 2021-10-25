11/2後疫情不降級 春節檢疫鬆綁方案2周內公布

近來國內疫情穩定，外界關注 11 月 2 日後，防疫警戒是否有機會降至一級，對此，衛福部長陳時中今 (25) 日直接否定，但相關規範仍可望進一步鬆綁；至於農曆春節台商返鄉研議縮短居家檢疫天數，陳時中透露，疫情變化大，還是有點擔憂，預計 2 周內公布規劃內容，讓民眾能提早準備。

陳時中今天上午前往立法院衛環委員會，針對中央政府總預算案列席報告並備質詢，會前接受媒體採訪，針對 11 月 2 日後的疫情警戒，陳時中直言「不會降級」，仍維持二級警戒，不過，陳時中先前表示，11/2 之後還會有相關規定放寬。

此外，每年農曆春節前夕就會有大批台商返台，海外學子也將陸續返鄉過節，防疫旅館需求大，外界憂心供應量能跟不上，因此，指揮中心初步規劃放寬居家檢疫或縮短檢疫天數，目前正在盤點階段。

陳時中坦言，清楚明年春節防疫旅館訂房狀況相當滿，但因疫情變化大，不用到 3 個月，短短幾周就有可能發生變化，對於入境者直接回家隔離仍有點擔憂，不過，還是要提早公布方案，讓民眾有所準備，因此，預計 2 周內會宣布相關方案。

根據疾管署統計，截至 10 月 22 日止，全台 COVID-19 疫苗累計接種 2171 萬 7020 劑，其中 AZ 接種 1139 萬 1611 劑，莫德納接種 538 萬 7150 劑，高端接種 136 萬 5689 劑，BioNTech 接種 357 萬 2570 劑；第二劑累計接種 616 萬 1500 劑。目前疫苗接種人口涵蓋率為 66.39%，劑次人口比 92.69 (劑 / 每百人)。

國內持續進行全年齡大規模施打疫苗，今天開放第 12 輪第二階段的 BNT 第一劑、莫德納第二劑疫苗預約，明天則開放 AZ 疫苗第二劑預約，本周末、10 月底目標力拚第一劑涵蓋率要達 7 成、第二劑達 3 成。