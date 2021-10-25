外資估聯發科全年營收年增52% 可望優預期

外資今 (25) 日出具報告指出，聯發科 (2454-TW) 第四季因成功向客戶漲價，營收可望維持高檔，估約 1251 億元、季減僅 5%，累計全年營收則可達 4899 億元，年增高達 52%，優於原先給出年增 45% 的目標。

外資先前認為，由於 5G 手機需求放緩、電視面臨庫存修正，恐干擾聯發科第四季營收，不過，隨著 4G 手機晶片、WiFi 6 需求持續強勁，加上聯發科第四季向客戶調漲 10-20%，將帶動營收季減幅收斂至 5%，且毛利率也可維持 46%。

外資補充，根據中國工信部公布的手機銷售數據，9 月出貨量年減 5%，且 5G 銷售比重也從 8 月的 77%，下滑至 73%，顯現中國手機產業現今仍處於庫存消化階段，認為中國 5G 手機滲透率已放緩，但也意味 4G 手機仍具產品延續性。

聯發科為因應訂單變化，也減少在台積電 6 奈米投片，預期 5G SoC 的庫存風險相對可控，明日法說會將再關注新款高階旗艦晶片天璣 2000 與明年市占率預估。

針對毛利率，外資認為，由於聯發科 60-70% 的晶片仍在台積電投片，明年投片平均成本將增加 5-10%，聯發科也試圖壓縮二線晶圓代工廠如力積電 (6770-TE)、後端封測成本以維持毛利率，因此預期聯發科明年毛利率仍可維持 45%。

外資預計，聯發科明年營收將衝破 5000 億元，達 5166 億元，年增 5.45%，每股稅後純益約 66 元，且因其具備現金股息殖利率 5% 保護，因此維持買進評等、目標價維持 1280 元。