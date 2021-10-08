聯發科9月、Q3營收再飆新高 前三季3647億元超越去年全年

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (8) 日公告 9 月營收 479.06 億元，月增 11.91%，年增 26.51%，第三季營收 1310.74 億元，季增 4.31%，年增 34.75%，累計前三季營收 3647.61 億元，年增 61.58%；受惠各類 IC 需求維持高檔，聯發科 9 月、第三季與前三季營收全創新高，前三季更已超越去年全年 3221 億元。

聯發科原預期第三季營收約 1257-1319 億元，實際達 1310.74 億元，為財測高標水準，受惠智慧型手機、物聯網與電視晶片產品線全面成長，帶動營收連三季改寫新猷。

聯發科近來積極搶占旗艦款手機晶片市場，預計今年底、明年初將發布首顆採用台積電 (2330-TW)4 奈米製程的手機晶片，也是現今市場上首顆採用 Armv9 架構的產品。

外媒看好，聯發科新款旗艦晶片天璣 2000，整體功耗將低於高通 (QCOM-US) 的驍龍 898，領先幅度約 20-25%，屆時有助聯發科成為各家手機 OEM 的旗艦款合作夥伴，進一步搶食高階市場。

外資認為，聯發科今年全年營收將至少成長 45% 以上，明年隨著 5G 在非中國區的滲透率成長、5G 晶片銷售單價增加、旗艦機種市占續揚，以及 PMIC、ASIC 等動能，營收將再優於今年。