高通較勁聯發科 「10秒上傳1GB影片」改寫全球5G毫米波最快速度

高通 (QCOM-US) 今 (15) 日與三星、威訊 (Verizon) 共同宣布，三家公司打破 5G 技術極限、實現更高效能，目前在使用毫米波頻譜聚合頻段的實驗室試驗中，上傳速度高達 711 Mbps，相當於 10 秒內上傳 1 GB 的電影，創下歷史新紀錄。

由於聯發科 (2454-TW) 兩個月前才與國際運營商愛立信 (Ericsson) 合作，執行毫米波頻譜四載波聚合頻段的技術測試，當時創下業界最快上傳速度、達 495 Mbps，現今隨著高通再度打破新紀錄，雙方較勁意味濃厚。

威訊技術規劃資深副總裁 Adam Koeppe 表示，上傳速度超過 700 Mbps 相當於 10 秒內上傳 1 GB 的電影，屆時將提供消費者在市中心街道、音樂會和足球場等人口稠密場所，將影片、圖片和資料上傳到雲端與社群網站帳戶，或直接分享給其他人。

威訊去年年底前已建構超過 17000 個毫米波基地台，預計今年再增加 14000 個，等同今年底前將有超過 30000 個基地台運作，未來也將持續增建，強調現正藉由新取得的頻譜資源，推動 5G 服務大規模擴張，並致力拓展毫米波覆蓋範圍。

威訊看好，此次突破性的上傳速度，將為企業帶來全新的企業專網使用案例，為製造商提供品質管理解決方案，如使用 AI 辨識產品時，必須通過超高畫質才能看到的微小缺陷，也將隨著上傳速度提高而優化體驗。