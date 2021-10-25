AI藥物研發「晶泰科技」傳棄美返港上市

騰訊 (700-HK)、軟銀、Google(GOOGL-US) 等知名企業入股的 AI 藥物研發公司「晶泰科技」之前曾傳出已秘密赴美遞送上市申請文件，但消息人士指出因該公司內含敏感數據，使得美國 SEC 對其是否會受中國政府影響而存有疑慮，導致上市進度落後，因此晶泰科技有意改在港股掛牌。

外媒早在今年 8 月報導指出，晶泰科技已向美國提交秘密上市申請，最快於今年內上市，募資最多 5 億美元，並已聘請高盛為主要承銷商。

不過，消息人士指出，美國 SEC 認為晶泰科技利用 AI 研發新藥的業務涉及醫療敏感數據，在近期中國政府加強監管個人數據安全的背景下，美國 SEC 擔心其業務會否受到影響，導致上市申請審核過程停滯不前。

因此晶泰科技已與上市顧問團隊初步探討轉往香港上市的可行性。而消息人士指出，晶泰科技仍然傾向在美國上市，目前還在與當地主管機構交涉，而赴港上市的討論仍處於初步階段，未有最終決定。

針對轉向香港上市的新聞晶泰科技尚未回覆。

晶泰科技於 2014 年創立，總部位於深圳，並在北京、波士頓分別設有人工智慧研發中心及全球商務中心。該公司藥物研發項目的特別之處，是其智慧藥物研發平台整合 AI 作數據處理與大規模預測，為新藥研發，特別是早期藥物發現與篩選提供技術支持，進而加速藥物臨床前研究的效率與成功率，減少醫藥研發成本。

晶泰科技的投資人來頭不小，包括中、美科技大廠。據其最新的官方公布的資料顯示，該公司已進行多輪融資，其中騰訊為 A 輪投資人，並在之後多次加碼。此外，紅杉資本、Google、軟銀、人保資本、晨興資本、中金資本、招銀國際、中信資本等均有投資。

