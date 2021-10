Lightspeed 合夥人採訪 Terraform Labs 聯合創始人 Do Kwon，暢談 Terra 新動態

Terraform Labs 聯合創始人 Do Kwon 解讀 Terra 生態在 NFT、治理提案和 Columbus-5 升級等方面的新進展。

撰文:Natalie Luu,投資機構 Lightspeed Venture Partners 合夥人

編譯:Perry Wang

光速創投(Lightspeed Venture Partners )合夥人 Natalie Luu 最近在 Twitter Spaces 上採訪了 Terraform Labs 聯合創始人 Do Kwon ,雙方討論了 Terra 生態的最新發展。以下是其中的一些亮點。

我近期有機會與 Terraform Labs 的聯合創始人兼首席執行官 Do Kwon 進行了現場訪談,他算是加密領域最有影響力的創始人之一吧。在 Do 和我進入加密世界之前,我們是大學校友。2018 年,當 Do 和他的聯合創始人 Daniel Shin 在韓國推出使用 Terra 穩定幣的支付應用 Chai 時,在偶然的機會中我們被人介紹,重新再次認識。 Do 後來分拆了 Terraform Labs,專注於構建 Terra 協議,Lightspeed 有幸參與了投資。

今年,Terra 的生態系統出現了爆炸性增長,現在已經是第四大智能合約平臺(來源:DeFi Llama),截至撰寫本文時,其總鎖倉價值(TVL)近 80 億美元。 Terra 是一種用於「可編程貨幣」的區塊鏈協議,支持穩定的可編程支付和開放式金融基礎設施的開發。

從本質上講,Terra 是一個面向開發者的平臺。開發者可以在 Terra 區塊鏈之上爲無數加密用例打造應用,包括使用穩定幣進行即時支付、交易合成資產、從存款中產生儲蓄收益、經常性支付和 NFT。

Terra 已成爲加密技術與金融科技實現交叉點的全球性區塊鏈平臺,Lightspeed 爲成爲投資者而自豪。在 Lightspeed,我們投資了金融科技和加密企業,包括 Affirm、Blockchain.com、Finix、FTX、Offchain Labs 和 Wintermute。

採訪亮點集錦

問:Do,能否先簡要介紹一下 Terra 揹負的使命,以及簡單介紹一下 LUNA 和 UST?

答: 從上層設計上講,Terraform Labs 的目標是創建去中心化度程度最高、擴展性最強的穩定幣,作爲引導主流用戶採用加密貨幣的渠道。Terra 的主要產品是 UST,這是 Terra 的美元錨定穩定幣。UST 由 LUNA 予以平衡,LUNA 是用於 Terra 協議質押和治理的底層代幣。

DeFi 中匯聚的穩定幣價值已超過 1250 億美元,使其成爲去中心化應用的重要組成部分。如果沒有流動性和可擴展的去中心化穩定幣,DeFi 堆棧將淪爲託管穩定幣發行機構的肉票。

除了 Terraform Labs 孵化的應用外,生態系統中現在有數十個項目使用 UST,這推動了 Terra 穩定幣需求方的發展壯大。其它的去中心化穩定幣都已失敗,因爲之前的去中心化穩定幣迭代未能把握住穩定幣需求的重要性。在供應側,穩健的機制非常重要,但如果沒有對穩定幣多元化和穩定的需求來源,當進入收縮週期時可能會失控。

問:今年對於 Terra 生態系統來說是不可思議的一年,衆多項目啓動,UST 實現跨多個區塊鏈的擴展。Terra 今年有哪些關鍵時刻導致了這波高速發展?

答:Terra 今年的飛速增長是多個領域發展的結果。例如,在 2020 年啓用了智能合約功能,併發布 Mirror 合成資產、Anchor 儲蓄協議,這些成爲了 UST 普及應用的加速器。

從 Mirror 協議開始, Terraform Labs 孵化了幾個利用 UST 來引導自身增長的項目。在 2021 年 3 月推出 Anchor 協議之後,一切都開始以驚人的速度加速。 很快,數十個第三方項目在 Terra 上構建起來,都提供了對 UST 的不俗使用量。UST 市值超過 20 億美元,並迅速鞏固了自己作爲市場前 5 名穩定幣和第一大算法穩定幣的地位。

自 5 月以來,已有一百多個項目宣佈了在我們網絡上啓動的計劃。幾周前,我們的 新主網 Columbus-5 上線 了。最近,NFT 項目在 Terra 上也取得了迅速發展。

問:UST 最近在包括 Coinbase Pro、Curv 和 Uniswap 在內的幾家交易所推出了更多加密貨幣 / 法定貨幣入口。未來會不會有更多購買 UST 和 LUNA 的渠道?

答:法幣聚合器 Transak 最近上線了 UST,使用戶可以用信用卡購買 UST。它們是加密貨幣的支付網關。此外,Terra Station 錢包很快將整合一種購買 UST 的新方式,其中一個項目正在與美國資產信託機構 Prime Trust 合作,可以將法幣換成 Terra。如果你已下載 Terra Station 錢包,敬請繼續關注。

問:幾個 Terra NFT 項目已經引起了社區的濃厚興趣,例如 GalacticPunks,它們在 RandomEarth 上公開鑄造之前就已售罄。由於這是相對較新的項目,你能給我們提供一些有關 Terra 近期 NFT 項目的獨家爆料嗎?

答:過去幾周,Terra 上宣佈了數十個 NFT 項目,我們還有更多項目正在籌備中。以前我們的網絡上幾乎不存在 NFT,但隨着 NFT 的價值敘事迅速興起,Terra 上的 NFT 項目涵蓋了從交易市場到 JPEG (Galactic Punks、LUNA Bulls)、工具(Random Earth)、財產所有權、遊戲化 NFT 工作室(UNOPND)、動畫故事 NFT (Hero)等等類別,以及與現實世界掛鉤的實用 NFT。

我認爲,當今當前的 NFT 形式就可以比喻成勞斯萊斯——它們平時就停在車庫裏,只有當你想炫耀時才把它們拿出來。今天絕大多數 NFT 都是用作個人頭像圖片的 JPEG,最終可能會退潮。如果我們可以將 NFT 用於各種有用的應用,使用 NFT 進行鏈上身份驗證,那就更有前景。例如,可以爲參與 Terra 生態系統的用戶分配忠誠度分數,這些分數按照參與級別附加到錢包地址。有很多可能性,但這是我們目前正在研究的一種。

問: Terraform Labs 有哪些方式助推 Terra 原生應用的發展?

A: Terraform Labs 已經從內部的「應用工廠」孵化協議(如 Anchor 和 Mirror)轉變爲「生態系統賦能者」。我們的角色已經演變爲爲第三方項目提供資源、人脈網絡和其他工具,推動其取得成功。有這麼多項目即將啓動,我們也在探索其他途徑來助推生態系統的發展,例如賞金項目、教育計劃和新的社區建設激勵模式。我們推出了 1.5 億美元的 Terra 生態系統基金和社區津貼提案,有助於資助新的生態系統項目。

此外,我們還啓動了一些協議,以幫助 Terra 生態系統中的其他項目。例如,Pylon Gateway 可以讓其他協議將鎖定的代幣分發給社區,併爲由提供流動性的持幣者控制的項目里程碑提供產生收益的資金。還有 StarTerra (遊戲化 launchpad)和 Angel Protocol (永續可編程捐贈)。

問:你能解釋一下鑄幣稅(seigniorage)流程,並談談 UST 供應擴張和需求如何在 LUNA 的價值捕獲中發揮作用嗎?

答: Terra 協議的運行有點類似於開源的鏈上銀行。對 UST 日益增長的需求爲 LUNA 持幣者帶來了價值上漲。錨定機制由獲得挖礦獎勵的套利者和驗證者的公開市場操作來維護。

除了用於 Terra 網絡,UST 還可以通過跨鏈橋在其他網絡上使用,包括 Solana、以太坊、Harmony 和幣安智能鏈(Binance Smart Chain)。 隨着越來越多的應用在這些網絡中使用 UST,對 UST 的需求也在加速,需求來自更多的不同來源——這進一步增強了收縮週期中匯率錨定的穩健性。

在 Columbus-5 升級中,100% 的鑄幣稅將被銷燬。與以太坊的 gas 機制更新類似,在 Terra 上鑄造 1 UST,將銷燬價值 1 美元的 LUNA。這一代幣互換的費用將直接支付給質押者,我們預計質押收益率將因此上升至兩位數。

我們可以將 Terra 協議機制的價值捕獲描述如下:

當 Terra 穩定幣供應 (例如 UST) 增長,LUNA 供應量 下降。

當 Terra 穩定幣供應下降,LUNA 供應量 增長。

或換種方式解釋:

鑄幣稅 ——鑄造 1 UST 需要銷燬價值 1 美元的 LUNA——減少 LUNA 供應+擴大 UST 供應。

收縮 —— 兌換價值 1 美元的 LUNA 需要銷燬 1 個 UST——收縮 UST 供應量 + 擴大 LUNA 供應量。

隨着對 Terra 穩定幣需求的增長,LUNA 持幣者會從 LUNA 的稀缺性中獲益。 LUNA 的需求現在與 UST 需求是函數關係。

來源: Murray Rudd。對 UST/LUNA 價格走勢和價值捕獲的微觀經濟學分析

問:你認爲近期內哪些治理提案將對 Terra 產生最大的影響?

答:Terra 的 IBC (跨鏈通信) 提案,將可以讓 Terra 將資產和消息無縫地移植到任何 Cosmos 鏈,或未來的 IBC 兼容網絡。對於 UST 來說,這意味着打開 Cosmos 生態系統的流動性閘門,後者當中對穩定幣需求巨大,但 Cosmos Gravity DEX 和 Osmosis 等領先協議卻沒有穩定幣。我們希望 UST 成爲 IBC 連接鏈的首選貨幣,因此隨着鏈間環境的不斷擴展,我們對未來的發展感到非常興奮。

問:作爲 Columbus-5 升級的一部分,Terra 將把金庫資金分流至 Ozone 保護協議,以確保 UST 的穩定性。你能討論 Ozone 保護協議是如何工作的嗎?

答:Ozone 保護協議將通過基於申領的算法協議幫助保護 Terra 生態系統,擺脫 DeFi 特有的智能合約和經濟風險。Ozone 將從 Terra 社區資金池中獲得 10 億美元的資金,這筆錢將作爲資本注入生態系統,作爲對特定應用和更廣泛生態系統基礎(例如 UST 錨定)的保險理賠資金。Ozone 目前正在接受審計,未來幾周將發佈更詳細的協議啓動計劃。

目前,各種保險提供商(如 Risk Harbor 和 Unslashed)提供了大量針對 Terra 協議和 UST 錨定的保險品種。我對 Risk Harbor 正在做的事情非常感興趣;事實上,他們大約一半的交易量實際上來自 Anchor 協議。