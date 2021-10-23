〈美股熱門股〉特斯拉利多連發股價創新高 Cleveland-Cliffs抗鋼價波動飆近13%

特斯拉利多頻傳 股價站上 900 美元關卡並創新高 上漲 1.75%

特斯拉受惠於 4680 電池即將亮相、最新財報數據亮眼，近期買盤強勁，該股周五 (22 日) 睽違 9 個月終於站上每股 900 美元大關，並一度觸及 910 美元寫下歷史新高。

特斯拉第三季電動車營收持續竄升，毛利率更首度突破 30%。該公司維持今年超過 75 萬輛的交車目標，截至第三季交車量已達 62.7 萬輛，考量到加州、上海三座超級工廠年產能已達 105 萬輛，今年將有望達標。

德國柏林與德州奧斯汀的超級工廠目標年底將生產第一批電動車，兩地廠房未來主要組裝 Model Y 車款，試產後期望每周產能達 5000 輛，目標 1 萬輛。

特斯拉還表示，該公司全標準版車款的鎳鈷氧化鋁 (NCA) 電池將逐漸轉換為磷酸鐵鋰 (LFP) 電池。此外，去年宣布的 4680 電池與結構電池模組開發、測試進展順利，預計將在明年上半年在某些車款中亮相。

鋼價見頂契約銷售抗波動 Cleveland-Cliffs 獲青睞 上漲 12.71%

近期美國鋼價見頂之際，美鋼鐵業者 Cleveland-Cliffs (CLF-US) 表示，該公司以契約銷售方式綁住價格使其更能對抗鋼價波動，激勵股價周五飆漲 12.71% 至每股 23.85 美元。

Cleveland-Cliffs 執行長 Lourenco Goncalves 表示，契約銷售是 Cleveland-Cliffs 主要商業模式，在鋼價波動之際與同業相比該公司將更為穩健，預估明年該公司平均銷售價格 (ASP) 應高於今年。

Cleveland-Cliffs 第三季的 ASP 為每噸 1334 美元，年增 33.4%。今年迄今為止，該公司 ASP 為每噸 1122 美元，年增 10%。

現貨價格變化時，契約鋼材價格往往會落後。2021 年至今熱軋鋼捲現貨價格平均約為每噸 1500 美元，而今年前 9 個月，該公司的 ASP 為每噸 1000 美元。

川普新媒體 SPAC 上市 DWAC 熱潮持續飆 107%

美國前總統川普近日宣布將成立新社群平台「Truth Social」，並計畫讓自己的媒體公司與特殊目的收購公司 (SPAC) Digital World Acquisition(DWAC-US) 借殼上市，周五股價上漲逾 1 倍，短短 3 天漲 8 倍。

DWAC 周五開盤後一度飆漲 216%，隨後漲幅收斂，終場上漲 107.03% 至每股 94.2 美元。

分析平台 Quiver Quantitative 數據顯示，周四消息傳出後，當日 DWAC 在 Reddit 的 WallStreetBets 論壇中躋身十大最受歡迎關鍵字之列，提及次數超過迷因股 GameStop (GME-US)。