國際油價狂飆 中油：若漲至100美元 將吸收75%漲幅

近來油價飆漲，有立委提出凍漲建議，行政院長蘇貞昌強調，應尊重油價機制，且台灣油價仍是亞洲周邊國家中最低；中油也表示，目前已有雙機制緩漲因應，累計吸收未調足金額達 67.71 億元，即便原油每桶暴漲至 100 美元，中油將與政府吸收 75% 漲幅。

蘇貞昌今 (19) 日率政府官員赴立院報告明年度中央政府總預算案，並備質詢。立委羅明才指出，面對物價飆漲，油價又漲破 3 年新高，政府能否共體時艱，於這段時間內凍漲油價。

蘇揆回應，國內油價已經有一個機制，10 幾年來都照著這個機制走，大家應該要尊重，而且台灣的油價還是亞洲周邊國家最低。

中油說明，為降低油價上漲對經濟發展及民生產業的衝擊，政府已於 2007 年 9 月 1 日及 2018 年 5 月 11 日分別制定「亞鄰競爭國最低價」及「油價平穩措施」雙重機制因應，以減輕民眾負擔，並達成照顧民生實際成效。

中油表示，今年截至上周 (10 月 17 日) 止，共計有 39 周因觸及亞鄰競爭國 (日、韓、港、星) 最低價及 4 周啟動平穩措施而未足額調整油價，中油汽、柴油每公升尚各吸收 1.2 及 2.3 元，累計吸收未調足金額已達 67.71 億元。

中油指出，即使依國際機構研判國際油價最嚴峻狀況推估年底達每桶 100 美元，導致國內油價上漲至 35 元以上，仍可依雙重機制運作，由中油及政府吸收 75% 漲幅，民眾負擔可大幅減輕。