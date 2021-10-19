郭明錤：蘋果延後推出AR/MR頭戴顯示裝置 不利揚明光營運

天風證券分析師郭明錤今 (19) 日發表最新報告指出，蘋果 AR/MR 頭戴顯示裝置的工業設計標準高於競爭對手，欲在推出時擁有完整的軟體、生態與服務，造成量產時程可能延後，此延後可能不利揚明光 (3504-TW) ，包含揚明光在蘋果的供應比重，以及來自蘋果營收與獲利貢獻。

郭明錤指出，蘋果的 AR/MR 頭戴顯示裝置因工業設計、軟體、生態與服務問題，造成產品量產時程可能自 2022 年第二季延後到 2022 年第四季底，對供應鏈營收與獲利供應將在 2023 年較為顯著。

由於玉晶光技術改善，受惠蘋果延後 AR/MR 頭戴顯示裝置量產時程，獲得的訂單比重可能由 20% 提高到 50%。

郭明錤指出，由於 AR/MR 頭戴顯示裝置對工業設計的要求遠高於手機，蘋果到目前為止仍持續測試最佳方案，且頭戴裝置成功關鍵在軟體、生態與服務，蘋果將其定位多樣化應用，非只有遊戲。

郭明錤估，蘋果的 AR/MR 頭戴顯示裝置將在 2022 第四季底開始大量生產，對供應鏈的營收與獲利將在 2023 年較顯著。

郭明錤曾預測，揚明光與玉晶光 (3406-TW) 是蘋果 AR/MR 頭戴顯示裝置的超短焦透鏡供應商。揚明光協助蘋果開發與設計此零組件，技術優勢領先玉晶光，供應比重可達 80% 以上，但在蘋果時程遞延影響下，玉晶光具備更多開發時間，縮短與揚明光技術差距。

郭明錤強調，與今年上半年開發進展相比，玉晶光近期在超短焦透鏡的設計與生產已有顯著改善。因此，揚明光明年第三季量產時，可能已無技術優勢，在沒有技術差距下，玉晶光擁有成本優勢，在超短焦透鏡的供應比重將提升至 50%。

就目前的 AR/MR 頭戴顯示裝置市場競爭而言，Facebook 已發售 Oculus VR 裝置，明年將改版量產新設計產品，新品也是由台光學元件廠供應鏡片。