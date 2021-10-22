【遠東商銀】美債收益率上升，美元收復失地！

◆USD/JPY 日本央行 (BOJ) 周四公布本國銀行系統半年度報告指出，日本的銀行系統整體上保持穩定，但金融機構仍可能面臨著重重風險，包括經濟復甦延遲及可能導致信貸成本的增加，不過日本幾家報紙引述各自進行的民調結果顯示，自民黨在 10 月 31 日眾議院選舉可能丟掉一些席位，但其與公明黨組成的執政聯盟預計仍將可保住多數席位，確立政治的穩固，另外消息人士向路透透露，日本央行 (BOJ) 正在討論，如果日本國內的新冠傳染病例繼續減少，逐步取消新冠貸款計劃，這可能會使 BOJ 比投資人預期的更早退出一項關鍵的危機模式政策，為日圓近日來疲軟走勢提供支撐，使得美元兌日圓自 114.41 高點下滑。 隨後美國勞工部公布一周初請領失業金人數降至 29 萬人，且全美不動產協會 (NAR) 公布美國 9 月成屋銷售經季節性調整後年率為近八個月來最高的 629 萬戶，不過費城聯邦儲備銀行 10 月製造業指數意外下滑至正 23.8，同時擔憂中國恆大集團違約，令市場情緒低迷，並推升日圓相關避險買盤，推低美元兌日圓至 113.63 低點。預估今日美元兌日圓支撐於 113.30-50，阻力於 113.90-114.10。

◆EUR/USD

美國貿易代表戴琪日前表態可能取消中國部分加徵關稅，中國商務部則表示歡迎美方的有關舉措，美中雙方關係可望緩和，但是深陷債務困境的中國恆大擬以 200 億港元出售恆大物業雨合生創展的協議告吹後，再度升高投資人對中國恆大債務不確定，並引發對中國房地產市場前景和未來增長感到擔憂，令市場情緒惡化，拖累澳、紐元等風險貨幣承壓，連帶使得歐元兌美元自 1.1667 高點走低。

歐盟執委會公布歐元區 10 月消費者信心指數較前月下降 0.8 點至負 4.8，另外歐盟領導人將討論如何應對能源價格飆升，但長期措施料難有共識，而這場能源價格危機再度暴露歐盟各國在氣候變化目標方面兜不攏的老問題，打擊歐元兌美元至 1.1618 低點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.1580-1.1600，阻力於 1.1630-50。

◆GBP/USD

英國國家統計局周四公布 9 月公共部門淨借款降至 217.78 億英鎊，同時財政大臣蘇納克將於 10 月 27 日提出新的預算預測，由於經濟回升，預計本財年借款將比 3 月預測低 400 億英鎊，另外英國工業聯盟 (CBI) 公布 10 月工廠訂單差值雖降至正 9，然而因尋求轉嫁迅速上漲的原材料成本，並應對嚴重的勞動力短缺問題，在截至 10 月的三個月裡，製造商以 1980 年 4 月以來最快的速度提價，這一數據恐加劇英國央行 (BOE) 的擔憂，並迫使其最早在下個月開始升息，一度提振英鎊兌美元升至 1.3833 高點；然而隨著路透調查的分析師認為，首次升息要到明年第一季才會到來，比市場預期要晚，打擊英鎊兌美元回跌至低點 1.3774。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.3720-40，阻力於 1.3790-1.3810。

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