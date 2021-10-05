10月上旬電視面板報價續跌 32、43吋跌回到去年同期

電視面板價格跌勢不止，市調機構集邦旗下 Witsview 今 (5) 日公布 10 月上旬面板報價，全尺寸電視面板價格續跌，大尺寸 55、65 吋近 2 周跌幅 4-8%，32、42 吋跌 8-9%，不只跌勢持續，後兩種尺寸價格更是跌回去年同期，一季吃掉三季漲幅，跌勢猛烈，至於顯示器、筆電等 IT 面板，10 月價格漲勢也持續收斂，報價已持平上月底。

根據 Witsview 統計，10 月上旬 55、65 吋中大型面板報價 170、238 美元，較上月底 (以下同) 下跌 4-8%； 32、43 吋電視價格平均價格 51、92 美元，下跌 8-9 %。

值得注意的是，面板價格自 7 月開始走弱，短短 3 個月價格就跌回年初甚至是去年同期水準，55 吋報價已跌破去年 12 月的 172 美元，65 吋也跌破今年 2 月 240 美元，並恐持續下跌。

至於 32、43 吋電視面板報價跌勢更慘烈，全數跌回去年同期水準，去年 10 月上旬各尺寸報價為 52、92 美元，代表短短一季就吃光過去三季漲幅。

總計過去三個月，32、43 吋面板價格跌幅 42%、33%，55 吋以上面板跌幅也超過 2 成，面板跌勢又急又猛。

集邦光電事業處研究副總邱宇彬表示，受電視品牌廠持續放緩採購力道，第三季全尺寸電視面板都已反轉向下，8、9 月部分尺寸更出現較大跌幅，雖然部分廠商計畫調整產能，但在終端電視需求急凍下，預期 10 月跌幅仍將與 9 月相當。

邱宇彬指出，目前電視面板持續由買方市場主導，預期短期報價跌價趨勢不變，但包含京東方、華星光電、LGD、惠科等都規畫調整產能或放緩新產建置速度，力拚減緩第四季跌價影響，此外，近期中國能耗雙控限電政策，評估短期對面板廠本身營運影響有限。

另一方面，IT 面板同樣出現走弱訊號，10 月上旬各尺寸顯示器、筆電面板價格僅維持上月底水準，Chromebook 主流尺寸 11.6 吋筆電面板也續跌 0.6 美元。

展望 10 月，邱宇彬認為，顯示器面板將隨著電視面板走弱，10 月部分尺寸價格恐將反轉向下，至於筆電面板仍可望在商用、高階產品需求帶動下，相對有撐，預期 10 月包含 14.6、15 吋等主流尺寸仍可維持小漲 0.5-1 美元。