10月電視面板跌價趨勢不變 小尺寸可望微幅收斂

面板價格第三季初攀峰後，8、9 月即反轉向下，研調機構群智諮詢 (Sigmaintell) 指出，9 月受品牌廠採購保守影響，面板廠季底出貨壓力增加，讓整體 LCD 電視面板跌勢仍大，預期 10 月仍將維持跌價趨勢，但在中國雙 11、年底備貨旺季刺激下，小尺寸跌幅可望收斂。

群智諮詢表示，第三季品牌廠採購策略續呈保守，主因是終端需求增長動能減緩、物流成本和效率導致庫存水位偏高，加上品牌經營壓力壓抑需求，至於供給端，面板廠雖積極運用大尺寸化、控產減投方式調整產能，但調整速度不及需求變化。

依各尺寸分析，群智諮詢指出，9 月 32 吋、39.5-43 吋電視面板，跌幅落在 10-20 美元之間，預期 10 月在購物節備貨下，價格跌幅可望收斂至 10 美元，50-55 吋電視面板 9 月也因品牌廠備貨保守，單月跌幅達 20-25 美元，估 10 月將維持 20 美元跌幅。

大尺寸電視面板方面，受海外旺季備貨接近尾聲、面板備貨需求轉弱，群智諮詢估 9-10 月都將有 20 美元以上較大跌幅。

IT 面板方面，群智諮詢認為，受國際市場逐步解封，導致需求降溫，顯示器面板 9 月將開始反轉向下，10 月跌幅將進一步擴大至 0.5-2 美元，筆電面板也受消費、教育需求回落，轉由商用機種接棒，估 9 月 HD＆TN 產品價格降幅擴大，主流 IPS 產品價格則維持上漲。