外資力挺日月光投控 估明、後年獲利一股本起跳

外資出具報告指出，隨著台積電 (2330-TW) 釋出 2022 年全年產能仍維持緊張態勢，象徵封測需求也相當強勁，包含日月光投控 (3711-TW) 在內的封測業者都可受惠，外資並強調，現今市場過度擔憂日月光投控的定價能力，預計明、後年獲利至少一股本以上，維持買進評等、目標價 153 元。

外資表示，日月光投控第三季營收 1506.65 億元，隨著獲利持續改善，上調營益率、毛利率預估達 19.9%、11.2%，每股稅後純益 2.94 元，將持續改寫歷史次高。

展望後市，外資預期，日月光投控第四季、明年第一季持續受惠產能滿載，封測事業營收可維持高檔，EMS 儘管明年第一季受季節性影響，不過仍可優於過去季節性走勢，也預計明年營收將呈現逐季走高，與今年走勢一致。

長期來看，外資也看好，由於 5G、HPC 與汽車 / 工業應用的半導體含量不斷增長，將帶動晶圓代工和封測業成長，且此次半導體缺貨週期拉長，也意味日月光投控的稼動率將維持高檔，並具備有利的價格話語權。

此外，日月光投控近來積極投身智慧製造、5G 毫米波以及與矽品合併的效益顯現，將提高生產效率、產量，外資預期，日月光投控的毛利率、營益率將在未來兩年逐步上升，毛利率將站上 20% 大關、營益率則約 11-12%，每股純益則分別達 12、15 元。