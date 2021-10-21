NCC邀電信業討論資費 電信商：台灣5G資費全球最低

國家通訊傳播委員會 (NCC) 主委陳耀祥今 (21) 日邀五大電信商總經理討論 5G 資費優惠方案。電信業者會後表示，台灣 5G 頻譜、網路建置成本是 4G 的 3 倍以上，5G 品質更是全球居冠，不過首波資費與 4G 相當，為全球最便宜價格，雙方對資費調整暫無共識。

NCC 今日下午邀請中華電 (2412-TW) 總經理郭水義、台灣大 (3045-TW) 總經理林之晨、遠傳 (4904-TW) 總經理井琪、台灣之星總經理賴弦五、亞太電信 (3682-TW) 總經理黃南仁，商談 5G 資費議題，會議進行近 2 小時結束。

電信業者坦言，台灣 5G 頻譜競標標金全球第三高，加上高昂網路建置費用，整體 5G 成本是 4G 的 3-4 倍，但反觀台灣 5G 吃到飽價格，在國際間最便宜，且撥打網內、外免費分鐘數較多，上網流量也倍增，相較 4G 資費優惠許多。

再者，從 5G 手機新機資費來看，各家補貼費用高達 1-2 萬元，事實上網路費用僅幾百元，加上各家補貼金額不同，消費者可視需求自行選擇。

台灣 5G 開台近一年半，滲透率不高，外界認為主因來自 5G 資費價格偏高，導致消費者升級意願低，電信業者喊冤，5G 滲透率難爆發性成長，但隨著 4G 網路越來越擁擠，台灣 5G 網路品質與速度又是全球第一，消費者將逐步往 5G，進一步帶動 5G 滲透率。

電信商舉例，韓國在政府大力推動 5G 下，兩年來用戶滲透率僅 25%，不過三大電信不到兩年時間，用戶滲透率已攀升至 20%，且持續向上。

立委認為，政府規劃五年 266 億元預算補助電信業者，部分費用應回饋給消費者，電信業者對此提到，政府補助計畫是擴大網路基礎建設，目前全台網路涵蓋率已達 9 成，明年攀升至 97%。

再者，5G 網路不只應用在消費者身上，對於解決偏鄉數位差距也有很大貢獻。其中，遠傳除了在偏鄉建置上百個 5G 基站外，也提供 10 個縣市的衛生所遠距診療，即使不是遠傳用戶也能享有 5G 服務應用，但此舉就難以列在用戶滲透率中。