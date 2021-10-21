中國恒大復牌跌逾10% 此前出售資產計畫胎死腹中

中國恒大集團 (3333-HK) 股價周四 (21 日) 復牌，但開盤即重挫 10%，一度跌至 13.6%，先前恒大取消以約 26 億美元出售旗下物業管理公司多數股權的計畫，可能造成其流動性嚴重受挫。

恒大日前傳出將出售恆大物業過半股份給另一個地產巨頭合生創展 (0754-HK)，兩支股票均於 10 月 4 日停牌，以進行磋商。兩家公司周三晚間均發布消息，雙方協商破局。

恒大在香港證券交易所公告中表示，上周結束了以大約 200 億港元 (26 億美元) 出售恒大物業 50.1% 股票的磋商。恒大稱，公司有理由相信，受讓方未能符合對恒大物業股份做出全面要約收購的先決條件。

潛在買家合生創展在其公告中表示，「遺憾宣布」賣方沒有按照協議條款完成出售，將要求其股份恢復交易。合生創展表示，「公司正在探討保護其合法權益的各種選擇。」

恒大股價在停牌前大幅震盪，今年以來下跌了約 80%，復牌後再跌 10%，此後跌勢擴大後又縮減，但全天維持跌 10% 以上。合生創展則是開低走高，至午盤漲約 5%。

United First Partners 駐新加坡的亞洲研究主管 Justin Tang 說，如果未能透過出售資產注入資金，中國恒大的股票對投資者「沒有價值」。銀河 - 聯昌中國和香港研究主管 Raymond Cheng 表示，他預計恒大及恒大物業的股價「今天至少或下跌 15-20%。」