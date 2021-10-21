開發金2022年MA招募率先起跑 擴大對象至大學畢業生

開發金控 (2883-TW) 為了吸引優秀人才，聯合旗下子公司提前於今年 10 月啟動明 (2022) 年儲備幹部 (MA) 徵選，並將於 10 月底前舉辦三場大型線上招募說明會。開發金控今年首度將招募對象擴大至大學畢業生，目的在培育專業金融尖兵，並同時為儲備幹部量身打造個人職涯發展計畫。

開發金控強調，全新的人才培訓方案 YOUth LEADership (YouLead) 為期 18 個月，有別於過去的 Management Associate Program，規劃儲備幹部個人職涯發展計畫為其重點。率先在 10 月開跑求才，是為了招募到最優秀的人才，由於一般儲備幹部招募多在當年度 2、3 月進行，有志投身金融業的求職者必須在短時間內應付多家公司，往往無法悉心準備。開發金控提前在今年 10 月開跑求才，11 月 7 日截止收件，預計在明年 1 月中公布儲備幹部入選名單，且在 7 月正式到任之前，提前展開一系列的前置培訓。

除了儲備幹部，開發金控今年首度啟動招募暑期實期生的計畫，今年暑假一共有 7 名優秀在學的大學生及研究生在疫情艱難的暑假，透過線上加入開發金控的工作團隊，這項暑期實期生的計畫也將成為例行招募，成為在學生投身金融業的管道之一。

今年是開發金控成立 20 週年，集團也將在今年底完成 100% 併購中國人壽，在完善的四大業務支柱：中華開發資本、凱基銀行、凱基證券與中國人壽，未來將加速公司發展腳步，並放眼海外版圖，明年到任的儲備幹部將一同參與開發金控未來的全新發展。

在開發金控 ABCDE (Accelerate Digital 數位躍升、Become Employer of Choice 首選雇主、Customer Focus 顧客導向、Drive Growth 驅動成長、Execution Excellence 高效執行) 發展計畫裡，除了數位躍升等主軸，也期望成為求職者心目中的「首選雇主」。

對於儲備幹部來說，除了參與 YouLead 儲備幹部計畫，並有機會與開發金控國際團隊的金融專業高階主管直接工作，感受多元的工作型態，提前與國際接軌。

開發金控致力成為亞洲領先的金融企業，因應公司加速數位轉型、拓展國際版圖需求，將招募不同背景人才，由於集團業務內容涵蓋壽險、商銀、證券及創投 / 私募股權，今年預計招募 40 多名百萬年薪儲備幹部（開發金控儲備幹部 YouLead 計畫 https://www.cdfholding.com/zh-tw/career/ma）

★2022 YOUth LEADership 計畫 線上徵才說明會

報名網址：https://forms.gle/6fde6oCoTEbsev9n6