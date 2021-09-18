〈潛力股〉宏捷科擴產+集團挹注 營運逐月成長

砷化鎵晶圓代工廠宏捷科 (8086-TW) 受惠手機 PA、WiFi 需求，營運穩健成長，近期更切入物聯網 (Cat.1 PA) 市場，因應客戶需求持續積極擴產，同時也躋身中美晶 (5483-TW) 集團，隨著產能規模放大、集團效益浮現下，訂單能見度直達明年首季，營運可望逐月成長。

展望下半年，宏捷科指出，整體訂單需求仍大於供給，雖然 WiFi 客戶第三季因主晶片短缺，出貨目標稍有下修，但相關產能已由其他產品補上，整體產能利用率仍維持近滿載，預期新產能逐步開出後，產能利用率也都將維持滿載。

宏捷科目前月產能達約 1.5 萬片水準，相較砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋 (3105-TW) 的 4.1 萬片仍有落差，不過，宏捷科去年引資中美晶後，就計畫運用募得資金大舉擴產，規劃 2021-2023 年每年皆以 5000 片為基礎進行擴充，放大產能規模，估 2023 年底月產能將較目前倍增至 3 萬片。

宏捷科目前主力營運動能來自手機 PA、WiFi，其中，手機 PA 拿下全球 4G 手機過半市占，5G 手機 PA 下半年也將逐步放量，此外，因應萬物聯網時代來臨，近年積極切入中國物聯網試驗設施 (FITI) 市場，供應所需的 4G Cat.1 PA，也將成為下半年主力動能之一。

另一方面，宏捷科加入中美晶集團後，將加速在第三代半導體研發進程，雙方鎖定開發氮化鎵產品，未來可以直接運用環球晶 (6488-TW) 開發的基板，加速驗證流程，預期效益明年浮現。

宏捷科 8 月營收就在新產能開出、漲價效應浮現下，連兩個月站穩 4 億元大關，達 4.28 億元，月增 3.98%、年增 49.6%，持續改寫歷史新高紀錄，累計今年前 8 個月營收達 30.57 億元、年增 37.6%。