比特幣可望飆漲170% 達16.8萬美元的2大原因

比特幣有可能在 2021 年的最後幾個月飆升，因為第一個與加密貨幣掛鉤的 ETF 似乎將於週二推出。

Fundstrat 創始人兼加密貨幣愛好者 Tom Lee 表示，ProShares 信託基金的推出可能促進更多新個體戶投資比特幣，因此，比特幣的價格可能會上漲。

基金提供商 ProShares 似乎將於週二推出比特幣策略 ETF，股票代碼為 BITO，成為第一個與加密貨幣相關的美國 ETF，為這個 2008 年誕生的新興數位資產甫創下的里程碑。

推出 ETF 的前景已經將比特幣價格推高至接近 65000 美元的紀錄高位，推出 ETF 理論上將提供更多投資者接觸比特幣，而無須擔心比特幣的託管問題。

Lee 表示，可能推高比特幣價格的兩大因素之一是，推出新 ETF 將吸引大量資金流入的預期。第二個原因是，一小部分投資者目前接觸到比特幣及其同類產品，新的購買途徑可能會支撐進一步買氣。

Fundstrat 估計，擁有股票的家庭約 9300 萬個，但擁有比特幣的指有 4000 萬個，每一戶平均帳戶餘額約 1 萬美元比特幣，與擁有股票的家庭每戶平均 20 萬美元相差甚遠。

「加密貨幣占分配的流動資產約莫 1%。」Fundstrat 創版人說 (見上表)

然而，Lee 粗略研究指出，流入預期 ETF 的資金將成為近期內推動比特幣價格的關鍵因素。

Lee 週一報告指出，「我們不確定美國有多少家庭持有比特幣，但我們清楚知道，這至少不像持有股票那樣廣泛。」

Lee 推測，如果 ProShares 像景順 QQQ 信託 (QQQ-US) 這類一樣受歡迎，該 ETF 對比特幣的需求可望增加 5000 萬美元 / 日。QQQ 擁有約 1900 億美元的資產，另一檔與比特幣相關的基金 Grayscale Bitcoin Trust (GBTC-US) 擁有約 320 億美元資產，為最大的加密貨幣基金。

Lee 認為，根據當前的供應量，比特幣礦工每日產量 1000 萬美元，以庫存流量比來看，供應遠大於需求，因此他估計，若比特幣達到供需平衡，最終的價格約為 16.8 萬美元。