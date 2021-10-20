〈台幣〉熱錢續回流 連6升收27.911元

新台幣匯率今 (20) 日跟隨韓元、人民幣走揚，為連續 6 個交易日升值，早盤在外資積極匯入下，一舉衝破 27.9 元關卡，最高來到 27.856 元，但本土美元買盤進場壓抑台幣升幅，終場以 27.911 元作收，升值 2.4 分，台北外匯市場成交金額 9.12 億美元。

近來熱錢持續回流，新台幣匯率今天以 27.93 元微升開出後，一度升抵 27.856 元，升值 7.9 分，攀上 10 月初以來新高，午後外資縮手，進口商也順勢進場買匯，使得匯價又拉回 27.9 元的價位。

新台幣兌美元終場收在 27.911 元，升值 2.4 分，為 10 月 5 日以來的高點，台北外匯市場成交金額 9.12 億美元。

台股今天開高走低，買盤追價力道不足，電子、航運盤中湧現賣壓，指數終場翻黑小跌，收在 16887 點，外資終止連續 4 個交易日買超，反手賣超 49.17 億元，三大法人合計賣超 55.48 億元。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，韓元升值 0.38% 為亞幣中最強勢，人民幣升值 0.1%，新台幣也升 0.09%，日圓貶值 0.28%，歐元貶值 0.25%，菲律賓幣貶 0.15%，新加坡幣則小幅貶值。美元指數上漲 0.24%。