金管會現增利多大放送 1245家上市櫃公司籌資可加速

為提升企業籌資彈性及效率，金管會今 (19) 日宣布，將開放市值逾 20 億元的上市櫃公司辦理現金增資發行新股時，可採總括申報方式，預計新股上市的籌資時間可縮短兩個月，有 1245 家上市櫃公司符合條件將受惠，此修正草案一旦預告，預計明 (2022) 年第一季上路。

金管會預告修正「發行人募集與發行有價證券處理準則」，這次開放適用總括申報的公司有三條件，一、應為市值達新台幣 20 億元的上市櫃公司，且最近三年度沒有違反證券法令被金管會處分；二、最近三年度辦理募資案沒有被金管會退回或撤銷，且執行情形也沒有重大落後或變更；三、委任的承銷商最近三年沒有輔導公司募資案，有重大違反證券法令被金管會處分。

證期局副局長蔡麗玲表示，目前公司債部分已開放總括申報，這次是開放符合一定條件公司的新股現增也可採總括申報，而市值 20 億元以上的上市櫃公司有 1245 家，約占目前上市櫃公司家數的 72%。

談到今年上市櫃現增現狀，蔡麗玲表示，今年因為股市行情好，上市櫃公司趁此機會加速籌資，統計今年前三季，共有 74 件新股現增案，總募資金額 1561.6 億元，募集件數與金額都以超車去年全年。

有鑑於上市櫃公司的資金需求加大，金管會表示，開放企業採行總括申報發行新股制度，可加速公司自資本市場取得資金時程，對於具長期資本投入較大或研發時間較長等產業特定之公司，賦予更多彈性選擇募資時機。