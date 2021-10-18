〈金管會備詢〉台版TISA祭租稅優惠？黃天牧：當沖、權證降稅應先行

為挹注台股動能，投信投顧公會力促台版的個人投資儲蓄帳戶機制 (TISA)，希望投資亦可比照儲蓄及保險的做法，祭出稅負優惠誘因，以增加國人自行累積退休金的意願，對此，金管會主委黃天牧今 (18) 日表示，國人已有一定金額定期定額買台股，建議當沖減稅延後與權證降稅應該先行。

投信投顧公會建議，可以仿效日本、泰國等國家個人投資儲蓄免稅帳戶機制，建立台版 TISA 機制，不僅能夠協助國人脫貧養老，還可以活絡台灣資本市場。因此，期盼政府能進行所得稅法修正，於現行列舉扣除額之下，新增「投資列舉扣除」，以 2.4 萬元為扣除限額，透過稅負優惠鼓勵國人養成中長期投資的習慣，並可降低政府支付退休金的財政壓力。

黃天牧表示，每個業別都希望稅負有優惠，要思考現在是不是時機，財政部因為有整個國家財政稅收的考量，不能一下子提太多租稅優惠措施，目前當沖減稅延後與權證降稅也在爭取過程中，要符合大家的期待，這二個減稅先過了再說。

談到台股動能，黃天牧表示，從各項數據來看，包括：上市公司營收、本益比、殖利率及經濟成長率等，台股基本面良好，因此樂觀看待台股。

黃天牧強調，台股基本面良好，今年前 9 月上市營收比去年同期成長了 18.37%；台股本益比 15 倍多，現金殖利率 2.67%，若加上股票殖利率則有 2.75%，今年 GDP 成長率預測為 5.8%；此外，國人對於定期定額比例攀升，整體而言，台股資金動能也沒太大問題。