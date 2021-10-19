達運精密蘇州廠處分利益本季認列 單季可望轉虧為盈

達運精密 (6120-TW) 今 (19) 日召開法說會，董事長蔡國新表示，近年強化高價值產品布局，營運正逐月、逐季改善，第四季也將調整產品組合，力拚降低景氣影響，此外，達運精密擬處分蘇州廠，處分利益人民幣 1.23 億元 (約新台幣 5.34 億元) 也預計本季認列，法人預期，在業外處分利益挹注下，達運精密單季將轉虧為盈。

達運精密目前中國生產據點包含蘇州、吳江、廈門等，因應生產營運調整、活化資產，今年 6 月以人民幣 2.19 億元 (約新台幣 9.46 億元) 出售蘇州廠辦給蘇州新合生置業有限公司。

達運精密表示，依目前進度推估，蘇州廠過戶、後續處理程序將在本季完成，未來生產據點將以吳江、廈門等地為主，據了解，達運精密蘇州廠處分利益約達人民幣 1.23 億元 (約新台幣 5.34 億元)，將可望在本季認列，貢獻每股約 0.8 元。

由於達運精密生產據點位在中國，面對近期中國限電政策，達運精密表示，廠區部分時段將配合限電需求，但評估對第四季生產營運、客戶出貨都沒有重大影響。

達運精密目前仍以筆電、顯示器等光學元件為主要貢獻來源，營收比重達約 84%，整合式服務及系統則占 15%，精密金屬遮罩 (FMM) 則僅占約 1%，展望未來，達運精密表示，將續以精密元件、製造服務為發展主軸，同時拓展防窺、高亮導光板、MiniLED 背光、大尺吋 FMM 技術開發，同時跨入智慧移動及廠域應用。

達運精密 9 月營收達約 18.82 億元，月增 4.5%、年增 42.8%，創下近三年單月新高，第三季營收 54.48 億元，季增 13.7%、年增 44.6%，累計今年前三季營收已超越去年全年，達約 148.75 億元、年增 52%。