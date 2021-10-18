〈金管會備詢〉證交所獲利佳推上市讓獲利共享？黃天牧一理由否決

台股今 (2021) 年上半年強強滾，證交所獲利也賺近一個股本，對此，立委羅明才今 (18) 日再提議讓證交所等周邊單位上市，金管會主委黃天牧表示，證交所具監理角色，與其他國家性質不同，無法比照。

證交所董事長許璋瑤表示，累計今年以來至今，證交所稅後純益 72 億元、每股稅後純益 (EPS) 已達 9.63 元，已經超過去年全年的近 58 億元、EPS 7.72 元。

羅明才也關切，證交所獲利好，員工的年終獎金以及股東股利分配狀況，許璋瑤指出，獲利高與年終獎金沒有關係，證交所是依公務人員制度，員工績效獎金最高仍是二個月；不過，因為獲利好，分配給股東的股利則相對較高，每股現金股利配發 3.6 元、股票股利 1.2 元，即股東可享受獲利的成果，但也有保留 3-5% 的公益支出預算。

金管會主委黃天牧進一步表示，證交所等證券周邊單位具公共性，金管會已明文要求這些周邊單位的獲利，一部分要用來強化資本結構，一部分要保留公益支出，不是把獲利全數分配掉。

羅明才表示，證交所是金飯碗、獲利好，是否推動上市，讓所有投資人都能共享獲利？黃天牧回應，證交所有協助金管會進行相關監理工作，例如對證券商、上市櫃公司等扮演「準監理」角色，與其他國家的證交所性質不完全相同，無法比照上市。