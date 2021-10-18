〈金管會備詢〉高端一年飆四倍也涉內線交易？金管會證實已5次移送檢調

調查局近日大動作調查東洋公司 (4105-TW) 內線交易案，立法院立委曾銘宗、賴士葆等今 (18) 日質詢高端 (6547-TW) 交易量「異常」，股價一年飆漲四倍，外界質疑金管會只查東洋不查高端，金管會則證實，今年已 5 次將高端相關資料移送給檢調來處理。

曾銘宗表示，總統蔡英文於 5/13 召開記者會表示高端 7 月底可以開始供應第一波國產疫苗，5/10、5/11 高端股票成交量只有 2118、7278 張，但是 5/12 到 5/17 連續爆出萬張成交量。

此外，政府 5/30 宣布採購當時二期臨床試驗尚未解盲的高端疫苗，引發投資人疑慮，高端股價連吞 6 根跌停，6 月 8 日由黑翻紅後連飆 2 根漲停，6 月 11 日高端疫苗完成二期解盲拉第 3 根漲停。

張振山表示，今年 3-9 月已經將高端相關交易資料交由檢方來處理。

陳永誠則表示，從最早去年 11 月開始，已有五次送件給檢調，但在立委質詢下透露出是在檢調的要求下配合移送，而不是主動移送。

談到高端股價是否異常，陳永誠表示，「是比較特殊，有沒有異常要由檢調來判定」，不願認定是異常，最後在曾銘宗與主席多次詢問，才鬆口同意屬於「異常」。

賴士葆更表示，調查局查出東洋有內線交易，但東洋股價異常只有一個月，去年 10 月開始漲、11 月就跌回原點；但是高端股價的異常是從去年到今年，一年漲四倍，府院高層堪稱是「國家級高端啦啦隊」，此外，外傳金管會前副主委許永欽因為積極主動調查高端，所以是「被請辭」，質疑許永欽的真正離職原因？黃天牧多次強調，許永欽離職是個人生涯規畫，沒有政治壓力。