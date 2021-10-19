〈美股盤前要聞〉Netflix盤後公布財報 美股期貨小升

美國今日將公布 9 月建築許可、9 月新屋開工數字。Netflix、嬌生、P&G、聯合航空將公布新一季財報。美國 10 年期公債殖利率來到 1.599%。美股期貨週二 (19 日) 小升，道瓊期貨漲 0.37%，標普 500 期貨跌 0.43%，那斯達克 100 期貨漲 0.34%。

1. 美國會正式提出法案 禁大型科技平台偏頗自有商品

美國兩黨共數十名參議員周一 (18 日) 正式提議立法，希望禁止亞馬遜 (AMZN-US)、Google(GOOGL-US)、臉書 (FB-US) 等大型科技平台偏頗自家產品和服務的做法，這些做法包括要求合作企業購買自家產品、和在搜尋結果優先凸顯自有品牌。

這是美國國限縮大型科技公司掌握過大市場權力的最新法案，然而，這些法案迄今幾乎沒有一項順利立法，目前僅有參院通過一項增強反壟斷主管機關執法力的法案。

兩黨立法消息上周傳出後，亞馬遜和 Google 都警告可能帶來無法預料的後果。亞馬遜當時說，此法將危害消費者和公司平台上超過 50 萬家美國中小企業的利益，也讓這些中小企業創造的超過 100 萬個就業機會面臨風險。

2. 傳谷歌計畫將 Pixel 6 手機產量提升一倍

據報導，谷歌 (GOOGL-US) 已要求供應商將即將推出的 Pixel 6 智慧型手機的產量拉升至超過 700 萬支，是去年整體手機總出貨量的 2 倍，以搶奪華為的市佔缺口，並趕上疫情後的需求復甦。

有知情人士表示，谷歌計畫將新款 Pixel 6 手機產量提高一倍外，還要求供應商生產超過 500 萬部今年春季推出的平價手機 Pixel 5A。根據 IDC 的數據，谷歌去年的智慧型手機總出貨量僅為 370 萬部。

谷歌對 Pixel 6 寄予厚望，因為它是第一款採用自家研發新晶片 Tensor 處理器的智慧型手機，作為一個關鍵的差異化因素，有望使谷歌在激烈的競爭中脫穎而出。

3. 蘋果發表新一代 M1 晶片、MacBook Pro、AirPods 3

蘋果 (AAPL-US) 第二場發表會於台灣時間周二（19 日) 凌晨一點登場，萬眾矚目的 AirPods 3 與兩款 MacBook Pro 終於亮相，此外蘋果也宣布兩款效能強大的 M1 晶片、新的 Apple Music 訂閱方案以及新版 HomePod mini。

蘋果表示，AirPods 3 的低音效果比以往型號效果更強，充電盒外觀為扁平式的橢圓造型，體積較前代略小，而且電池續航力比前代多了 1 小時至 6 小時。

兩款不同尺寸的 MacBook Pro，分別搭載兩款效能強大的 M1 Pro 與 M1 Max 晶片，14 吋的 MacBook Pro 僅有 M1 Pro 版本，售價為 1,999 美元起，而 16 吋的 MacBook Pro 則有 M1 Pro 與 M1 Max 兩個版本，售價為 2,499 美元起。

4. 特斯拉股價自低點反彈 55% 連對手也稱讚因應晶片荒能力

特斯拉 (TSLA-US) 股價強力反彈，累計已自 3 月低點彈升將近 55%，投資人期待這家電動車大廠可以較對手更安穩度過半導體短缺危機，且在美國周三盤後公布的第 3 季財報交出佳績。

彭博報導，特斯拉迄今已經連漲八周，寫下疫情撼動股市迄今最長漲勢，並成為全美市值第六大上市公司，遙遙領先波克夏 (BRK.A-US)，創辦人馬斯克也坐穩全球首富的位置。

特斯拉是少數過去一個月內獲分析師上修第 3 季獲利預測的汽車公司，投資人如今期待，特斯拉財報將展現比其他車廠更能因應半導體短缺的實力。本月 4 日公布的交車數顯示，特斯拉第 3 季交付 232,025 萬輛，創公司紀錄。

5. 馬斯克推特再開金口？柴犬幣帶領一干犬系幣上漲

特斯拉創辦人馬斯克推文再度替柴犬幣 (SHIB) 炒熱人氣，柴犬幣 (SHIB) 周一 (18 日) 一度上漲 14%，狗狗幣 (DOGE) 甚至「火箭兔」(Rocket Rabbit) 等加密貨幣也應聲飆高。

馬斯克周一在推特上張貼一張可愛貼圖，圖案是一隻手持火箭模型的兔子，10 分鐘後，柴犬幣大漲 14%，等於一日內的市值膨脹 38 億美元。

CoinMarketCap 數據顯示，柴犬幣之後仍保持漲勢，目前市值 111 億美元，約報 0.00002818 美元。多個犬系貨幣或具「迷因」特質的較小加密貨幣也上漲，如 PrinceFloki、SpaceXFloki、ShibX、DogeCash 等。