太空旅遊服務延後 維珍銀河遭分析師降評至「賣出」

太空旅遊是一個全新的產業，被市場認為具有很大的發展潛力，也吸引了不少投資者積極參與這個新興產業。然而，具有先行者優勢以及獨特的產品體驗的維珍銀河 (SPCE-US) 近期卻傳出服務將延後的消息，對股市帶來衝擊。

瑞銀 (UBS) 分析師 Myles Walton 在週一 (18 日) 將維珍銀河的股票評級下調至「賣出」，並將目標從 26 美元降至 15 美元，原因是該公司的太空旅遊服務再度跳票。

該公司原定下一階段進行 Unity 23 的試飛後，預計將展開為期 8 個月的加強期。然而近期測試發現，主要調整特定接頭的零件，因採用某些材料使其強度餘裕 (margin of strength) 可能下滑，導致需要進行深入檢查。

這意味著 VSS Unity 太空船和 VMS Eve 母艦的維護工作將提早自本月開始，維珍銀河將無法進行任何太空試飛直到 2022 年，因此 Unity 23 明年中才能重啟試飛。對於原先預計維珍銀河在 2022 年初就能開始營運的投資者來說，相關消息令人失望。

銀河股價週五一度下跌 17% 至每股 20.01 美元。週一股價收跌 1.45% 至 19.72 美元。

維珍銀河將於 11 月初發表第三季財報，屆時有望透露更多太空船重新設計以及太空船票銷售的消息和情況。如果銷售表現強勁，將有望提振該公司股價，但 Walton 認為這不足以使股票擺脫近期的恐慌。

追踪維珍銀河的 11 位分析師中，有 3 位 (27%) 將該股評級為「賣出」，有 4 名分析師 (36%) 將該股評級為「買入」其餘 4 位分析師則評級為「持有」。分析師的平均目標價為每股 31 美元，較近期水平約有 50% 的上漲空間，但低於 7 月約 39 美元的峰值。