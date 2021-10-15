維珍銀河宣布Unity 23延後試飛 太空旅行恐明年Q4才能實現 盤後重挫13%

太空商業新創維珍銀河 (SPCE-US) 周四 (14 日) 宣布調整開發、試飛的計畫，該公司商業太空旅遊服務將延後到 2022 年第四季才能營運，盤後股價應聲重挫近 13%。

該公司原定下一階段進行 Unity 23 的試飛後，預計將展開為期 8 個月的加強期。然而近期測試發現，主要調整特定接頭的零件，因採用某些材料使其強度餘裕 (margin of strength) 可能下滑，導致需要進行深入檢查。

這意味著 VSS Unity 太空船和 VMS Eve 母艦的維護工作將提早自本月開始，維珍銀河將無法進行任何太空試飛直到 2022 年，因此 Unity 23 明年中才能重啟試飛。

試飛延後消息傳出後，維珍銀河盤後重挫 12.97% 至 每股 20.92 美元。截至周四收盤該股 2021 年僅上漲 1%，股價幾乎持平。

維珍銀河執行長 Michael Colglazier 表示，加強期和 Unity 23 航班的重新排序強調安全第一的理念，提供最有效的商業服務，也是業務的正確途徑，延後的決定旨在進一步提高未來獲利，增加機具可靠性、耐用性和降低維護需求。

不過，美國聯邦航空總署 (FAA) 上月已先行下令維珍銀河必須停飛，以調查創辦人布蘭森 (Richard Branson) 飛行任務過程中的事故，完成調查後本月初才剛批准飛行。