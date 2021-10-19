永續投資成風潮 企業爆醜聞逾7成台灣投資人選擇撤資

施羅德投信今 (19) 日公布「2021 施羅德全球投資人大調查」第二階段，關於永續投資，調查發現，超過半數的台灣投資人認為永續投資具有吸引力，而當投資的企業出現金融或會計醜聞時，有 76% 受訪者表態可能會撤資，比重高於全球 (645)、亞洲 (68%)。

調查發現，台灣投資人相當具有責任投資意識，尤其反映在對環境與社會議題的態度上，67% 的受訪者認為新冠疫情後，對於環境議題變得更加重要，高於全球的 55%，也有 64% 的受訪者表示，新冠疫情使他們覺得社會議題更為重要，高於全球的 57%。

此外，當投資的基金將資金挹注在有金融或會計醜聞的企業時，有 76% 的台灣投資人會撤回投資，比例高於全球的 64% 與亞洲的 67%；有 72% 的台灣投資人也會從個資洩漏或網路駭客有關的企業當中撤資，比例同樣高於全球的 61% 與亞洲的 65%。

另外，當企業與氣候變化的醜聞相關 (如漏油、碳排放) 時也有 66% 的台灣人會選擇撤資，比例更是高於全球 (60%) 和亞洲 (59%)，報酬率與永續並非無法兼顧值得注意的是，雖有超過半數的台灣投資人認為永續基金具吸引力，但驅動投資人投資永續基金的關鍵始終是報酬率。