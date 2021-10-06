點綠成金 滙豐銀行力推ESG基金、綠色貸款。

全球正掀起 ESG 投資風潮，近年來相關投資規模持續攀升，主權基金、國際法人、一般投資人紛紛將 ESG 準則列入投資參考，金融業更是積極響應，滙豐 (台灣) 銀行推出綠建築優惠貸款及電動車貸款，並引入滙豐 ESG 永續多元資產組合基金，讓民眾投資理財又能兼做公益。

投資 ESG 做公益及賺錢兩相得

過往投資一家公司，營收、每股盈餘 (EPS) 等財報數據是主要的投資依據，不過隨著氣候變遷、節能減碳、勞工保障、風險透明度等議題逐漸受到國際廣泛重視，如今此種情況已經有所轉變，除了財報之外，ESG 也開始成為新的投資準則。

ESG 是指納入環境 (Environmental)、社會 (Social)、公司治理 (Governance) 三大要素的永續投資。ESG 可以讓企業追求較佳的報酬及風險控管，而違反 ESG 的企業，則可能會帶來企業財務與股東重大損失。過去便有不少跨國大型企業發生 ESG 風險事件，而導致股價重挫，有些公司股價下跌幅度甚至高達 98% 以上，投資人損失慘重。

基本上，重視 ESG 的企業，長期股價表現會更好。根據彭博 (Bloomberg) 資料顯示，近五年來，MSCI 世界 ESG 領導指數的表現，均優於 MSCI 世界指數；摩根士丹利永續發展投資學院一項研究也指出，新冠肺炎疫情爆發的 2020 年，不管是股票基金或者債券基金，年平均報酬均優於傳統基金，而且下檔風險也比傳統基金為低。

永續投資風潮起 投資規模持續擴大

也因 ESG 公司的股票及債券表現佳，加上歐盟、美國、中國、日本、韓國等全球主要國家致力達到降低溫室效應及碳中和目標，更加速永續投資的快速發展。

以世界第一大排碳國中國為例，積極綠色轉型，原本「十三五」規劃 2025 年將可再生能源 (佔能源總產量) 比例，從 12% 提升到 15%，如今「十四五」規劃，再提升至 20%。除了政府的投入，企業也開始注重 ESG，不僅將 ESG 因子納入企業經營考量，也會要求合作夥伴必須重視及實行 ESG 概念。

有了各國政策面及企業界的加持，ESG 投資風潮儼然來襲，永續發展投資變得至關重要，如今許多國際法人機構及主權基金已將 ESG 列為投資準則，可有效管理風險，發掘潛在投資契機。也因此，ESG 投資規模與日俱增，永續發展基金中的資產，截至 2020 年底，已創下新高的 1 兆 6520 億美元。

在推動永續投資的發展上，滙豐投資管理一向為業界領導者，自 2001 年加入英國可持續發展金融協會 (UKSIF)，推出首檔社會責任投資 (SRI) 相關基金以來，已經領導 ESG 倡議長達 20 多年，例如加入國際公司治理網絡 (ICGN) 及氣候變化機構投資者小組 (IIGCC)、簽署責任投資原則 (PRI) 與蒙特利爾碳誓約，更於 2020 年創設滙豐 Pollination 氣候投資管理公司，以創造全球最大的自然資本管理公司。

不僅如此，滙豐投資管理 ESG 投資表現也備受肯定，除了獲得聯合國盡責投資原則，ESG 整合評鑑達到高評等 A + 的榮譽外，截至 2020 年，滙豐投資管理 ESG 整合策略相關資產達到 5357 億美元，產品經理具備 ESG 投資管理經驗的平均年資達 11 年。

一檔基金掌握兩大最夯題材

ESG 投資已經蔚為風潮，尤其 ESG 基金尤為受到市場青睞。根據晨星統計，截至 2020 年第 4 季，永續發展 ESG 基金的資產總額、資金淨流入及基金發行數，皆創下歷史新高紀錄。而且，2020 年台灣 ESG 基金規模年增率位居亞洲第一，顯示國人對於 ESG 基金的熱愛程度。

進一步分析 ESG 資金流入，晨星資料顯示，至 2020 年 12 月，被動式操作的 ESG TEF 已經大幅超過主動型基金。究其原因，主要在於 ESG ETF 具有交易成本低、交易彈性高、流動性風險低、多元化投資可降低個別資產風險，以及容易廣納多種投資策略等五大優勢。

為了響應綠色金融 2.0，讓投資人能夠選擇好公司投資，滙豐 (台灣) 銀行近期也亦提供 ESG 相關產品，客戶可根據自身風險評估結果及需求進行投資，讓客戶能夠做好事，還能享有投資收益。( 立即了解: https://reurl.cc/Zjb0yV )

重視氣候變遷 滙豐銀力推綠色貸款

除了滿足國人的資金需求，滙豐 (台灣) 銀行更是力推綠建築優惠房貸及綠動信貸等貸款優惠，以行動力支持環境永續發展。其中，綠建築優惠房貸專案適用於今年 7 月 1 月至 12 月 31 日以經財團法人台灣建築中心核定「綠建築標章」或「候選綠建築標章」的合法建築物向滙豐 (台灣) 銀行申請房貸之客戶，可享有一般型房貸優惠利率 1.31% 起，抵利型房貸優惠利率 1.47% 起，並會額外提供最高 2% 貸款成數，讓房貸戶可以做為購置綠能商品之用。

該優惠專案也提供免鑑價費、免代償費的優惠。另 12 月 31 日前完成申貸者，貸款核撥額度達新台幣 1,200 萬 (含) 以上，更能享有卓越理財帳戶免帳管費至房貸結清前之優惠。

綠動優惠信貸專案則為，只要民眾於 7 月 19 日至今年底為止，貸款購買電動汽 / 機車、電動自行車、電動輔助自行車等電動交通工具，可享有開辦費最低 0 元的限時優惠，且額度最高可達新台幣 500 萬、繳款最長 84 期，減輕民眾還款壓力。

不管是 ESG 基金，亦或是綠色貸款，都是金融服務結合 ESG 的元素，滙豐（台灣）銀行指出，希望透過這些 ESG 相關金融商品，為地球的永續環境貢獻心力，同時也藉由綠色商品，鼓勵國人重視 ESG，讓具有節能減碳的的綠色生活模式深植日常生活之中，為台灣共創美好新生活。

* 上述房貸利率以 2021 年 6 月 15 日滙豐銀行月調型「優利型房貸指標利率」0.48% 為基準計算之。

** 加計額外 2% 後之實際貸款成數仍不得逾滙豐銀行各項信用商品可貸款最高成數，如符合主管機關相關信用管制措施者，應另依專案核准內容辦理。