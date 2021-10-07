鉅亨美股雷達：市場質疑GM成電動車龍頭之願景、傳蘋果將遭歐盟指控NPC晶片壟斷

美股重要看點：

隨著天然氣、油價下跌緩解停滯性通膨擔憂，推動亞股、歐股相繼走高，週四 (7 日) 華爾街關注即將出爐的美國上週初領失業金數據，同時靜待週五 (8 日) 的美國 9 月非農就業報告，以檢視當前美國經濟復甦腳步，並藉此研判聯準會 (Fed) 後續可能啟動縮減購債 (Taper) 的時間點。

美國國會兩黨週三打破僵局，參議院少數黨領袖麥康奈爾提議延長短期債務上限至 12 月，以便於年底通過更永久的解決方案，暫時緩解美國債務違約危機，美中週三傳出好消息，美中高層瑞士會談後，兩國元首有望在年底前舉行視訊會議，市場也將持續聚焦相關消息。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數上漲 102.32 點，或 0.3%，收 34,416.99 點。

那斯達克指數上漲 68.08 點，或 0.47%，收 14,501.91 點。

標普 500 指數上漲 17.83 點，或 0.41%，收 4,363.55 點。

費城半導體指數上漲 11.5 點，或 0.36%，收 3,238.8 點。

今日重要總經數據：

美國上週初請失業金 (萬人)，預估 35.0 萬人，前值 36.2 萬人。

美國上週續請失業金 (萬人)，前值 280.2 萬人。

重要個股動態：

1. 通用汽車 (GM-US)

通用汽車週三宣布，計畫 2023 年將其年營收翻倍至 2800 億美元，致力於業務多元化，目標 2035 年成為一家純電動汽車製造商，未來將超越特斯拉，成為美國電動汽車龍頭。

Wedbush 分析師 Daniel Ives 稱，儘管大眾仍對通用汽車能否在這場電動車競爭中獲勝抱持懷疑，通用汽車訂下積極的電動車轉型和財務目標，就像福特一樣透露電動汽車戰略更多細節，這將使投資者感到更加安心。

Ives 維持通用汽車每股 85 美元的目標價和「跑贏大盤」股票評級。

GM 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 紐柯鋼鐵 (NUE-US)

高盛在最新研報中預計 2022 年初鋼價將大幅回落，故下調美國鋼鐵、紐柯鋼鐵的股票評級和目標價，這推累週三鋼鐵股走低。

但美國知名財經節目主持人 Jim Cramer 週四提出不同的看法，他表示：「鋼鐵的需求仍然很高，而且紐柯股票回購計劃也是積極的。」

Cramer 認為：「紐柯是一家世界級的美國製造商，其股票遭降級時，投資人應該利用這點進場買入，而不是賣出，這是很少有的機會。」

NUE 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 蘋果 (AAPL-US)

《路透社》引述消息人士指出，歐盟反壟斷監管機構將指控蘋果 NFC 晶片技術方面涉及市場壟斷，可能迫使蘋果向競爭對手開放其支付系統。

去年 6 月歐盟執行委員會 (EC) 針對蘋果 NFC 晶片 與 Apple Pay 的操作展開正式調查，該委員會當時稱，調查的重點是研究蘋果 Apple Pay 操作是否違反歐盟的競爭法令。

蘋果嚴格限制第三方服務存取 iPhone 內建 NFC 晶片存取功能，使用者僅能藉由 Apple Pay 服務，才能使用 iOS 裝置所內建 NFC 快速付款 (tap and go)，涉及市場壟斷行為。

一旦被裁定觸犯歐盟反壟斷法律，蘋果可能面臨高達相當於營收 10% 的罰款。根據蘋果 2020 年營收，罰款金額將高達 274 億美元。