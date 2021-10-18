電動車系列5：電池雙雄的黃金時代

第四季一開始全球股市在通膨及中國能耗雙控下踉蹌出場，歷經殺盤後開始止穩，台股在台積電 (2330-TW) 帶動下守住年線，蘋果新機發表會沒引起太大漣漪，在市場處於疲乏狀態下，還有什麼題材值得我們期待？

萬寶投顧楊惠宇分析師表示，俗話春江水暖鴨先知，看景氣除了看就業數字，經濟長成率，景氣對策訊號外，車市也是一觀察重點。從歷史經驗來看，網路泡沬、911 恐攻、金融海嘯及美中貿易戰後，全球車市都受挫，最明顯例子為 2020 新冠肺炎爆發，全球車市重摔了 13.8%，可見車市和景氣息息相關。

疫情比想像的更頑強，而人類也漸漸的習慣與之相處，各處工廠開始復工，加上中國為刺激景氣推出的 (汽車下鄉) 帶領車市反彈，此次不只是量的提升，同時也產生質的變化，去年電動車銷售量為 3223 萬輛，對比衰退的車市，不但逆勢成長，且幅度高達 46%，成為疫情下的閃亮之新。

電動車的構造，顛覆了傳統汽車產業，接下來至 2025 年，電力傳動系統，燃料電池及先進輔助駕駛系統和感測器市場等，都分別有 2~3 倍的高成長，而傳統燃油車的零組件則停滯不前甚至部份會出現大幅衰退，台廠擁有半導體及資通訊技術優勢，龐大的商機讓許多廠商紛紛積極切入，此趨勢也道出未來選股方向，

萬寶投顧楊惠宇分析師指出，電動車和燃油車有著極大的不同，前者比起後者除了更環保外，更多增加了智慧以及人性化，以比喻來說，車用晶片就像是電動車的「大腦」，運算能力賦予電動車判斷能力，而另一個關鍵，就是汽車的「心臟」，也就是電池。鴻海宣佈集合旗下碩禾 (3691-TW)、榮炭(6555-TW) 與中鋼 (2002-TW) 集團旗下中鋼碳素，簽署材料開發合作備忘錄，要搶攻電池商機，畢竟電池占成本 40%，為電動車中之關鍵，而電池成本若能有效下降，將使電動車滲透率加速提升，鴻海科技日的三款電動車，將電動車前景更具體化！

電動車顧名思義，是將驅動能源從汽油轉換成電池，電池種類有多種，鋰離子電池是目前的主流技術。

鋰電池具有能量密度高、循環壽命長、無記憶效應等優點，早期應用在各大手提消費電子產品中 (包括手機、筆記型電腦、還有後來的平板電腦等)，但消費性電子區域基本上已經飽和、穩定，不會對營運有太大的助長能力，直到近年鋰電池開始被投入工業用具、工作站等等，最後是因節能減碳而興起的電動車產業時，真正的商機才因此爆發。

鋰電池中又分為三元系鋰電池 (本田、鈴木等日系車廠採用)、錳系鋰離子電池 (BMW、三菱等)、磷酸鋰鐵之鋰離子電池 (中國比亞迪等)、而每一種電池再拆分後，又包含正極材料、負極材料、隔離膜與電解液四大類材料，其中正極材料占電池成本 50% 以上，會占有如此大之比重，在於正極材料是鋰離子主要來源，也為影響鋰電池性能表現之最大關鍵。

依據工研院數據，一輛油電混合車，對電池數量要求約為一台筆電的 20 倍，而純電動車的需求量則是筆電的 1000 倍左右，潛藏商機驚人，今年上半年全球電動車銷量較去年同期提升 160%，未來這個數字還會逐年增加，具有長期趨勢。

萬寶投顧楊惠宇分析師強調，由於很少有廠商能夠直接一條龍生產，故目前多半還是以不同材料、不同廠商分工為主。台廠中生產「正極材料」為美琪瑪 (4721-TW) 及康普(4739-TW)，分別生產正極材料中的原料：硫酸鈷與硫酸鎳。

康普的硫酸鎳屬於「三元系鋰電池」，該電池在電動車產業中應用率高達六成，其主要客戶 Panosonic 是特斯拉電池供應商，順勢切入供應鏈，至於美琪瑪也同樣供貨給 Panosonic、同為特斯拉供應鏈，不過美瑞瑪有一套循環回收系統，能回收產量小、報價高的鈷礦，達到減少成本的效用，從兩者毛利率來觀察，美琪瑪 17% 比起康普 13.6% 高，此為其成本優勢。

雖然美琪瑪毛利率較高，但康普在 2 年前佈局旗下子公司天弘，進行鈷系化學品擴廠，故在產業規模上較大，電池材料雙雄兩者各擁優勢。

除康普及美琪瑪外，磷酸鋰鐵電池材料廠立凱 - KY(5227-TW) 近期也積極切入電動車領域，雖然三元系鋰電池仍然是電動車大宗，但磷酸鋰鐵電池擁有成本較低的優勢，在特斯拉宣布有計畫將磷酸鋰鐵電池納入考量後，也將有展露頭角的機會。

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