亞太區REITs投資吸引力漸增 提供長期收益與多元化投資機會

近年隨著亞太區經濟動能增加，亞太區房地產投資信託（REITs）市場更是提供獨特而多元化的房地產投資機會；不僅能配息提供長期收益來源，更因為與傳統資產關聯性低而具有為投資組合分散投資風險的潛力，使得該市場日漸受投資人歡迎。

REITs 的基本結構和持有 REITs 的優勢

房地產投資信託公司須按要求將特定比例的營運收益以股息形式支付給投資人。在投資於 REITs 投資組合時，投資人將以股份形式買進房地產資產組合。房地產投資信託公司將利用有關資本收購和管理房地產，目標是將所得的租金收益支付給投資人，為他們帶來股息收入。

而亞太區 REITs 在上述特性外，還能提供獨特而多元化的房地產投資機會；從位處區內繁華城市、設備完善的 A 級辦公室，以至先進的物流設施和數目持續增長的雲端應用數據中心。

因此，投資人持有亞太 REITs 可享有多項優勢，包括：

潛在收益來源： REITs 透過配息為投資人提供長期的收益來源。雖然資產本身可能存在價格升值機會，但股息佔該資產類別總回報的主要組成部份，可在大盤下跌期間為投資人提供緩衝。

為投資組合分散投資風險：REITs 亦為投資組合帶來分散投資潛力。長期而言，REITs 與全球股票和債券等傳統資產的相關性較低，並可能於日益動盪的全球市場環境下提供保障。

投資額較低、流動性：投資於 REITs 與直接投資於私人房地產（如房屋或商業房地產）不同且更具有優勢。包括：

最低投資額較低： 相對直接購買房地產所需的鉅額投資，亞太 REITs 最低投資額較低。因此，投資人可以投資這個領域的方式，持有多元化資產。

相對直接購買房地產所需的鉅額投資，亞太 REITs 最低投資額較低。因此，投資人可以投資這個領域的方式，持有多元化資產。 流動性： 亞太 REITs 在區內各股票交易所每日進行交易，流動性高且市場價格公開透明。相反地，私人房地產交易一般需時冗長，而且一般需要就最終價格進行磋商。

亞太 REITs：多元化的投資機會

儘管首家亞太（日本除外）REITs 早於 1971 年在澳洲上市，但這個概念在區內仍然相對較新鮮。此後，新加坡成為領先的 REITs 中心 (1)，發展較慢的東南亞市場在過去五年亦累積了顯著的發展動力。

亞太 REITs 的多元化特性，展現於其下成熟和新興類別地產；傳統類別以辦公室及零售 REITs 為代表，工業 REITs（包括數據中心和物流設施）及康健護理 REITs，則是屬於令人振奮的創新領域地產。為了提升價值，各類別地產的管理團隊會翻新地產，並重新安排租戶合約以產生持續租金收益。

由於亞太 REITs 提供多元化的投資機會，對投資人來說別具吸引力。事實上，REITs 投資領域正在擴張，投資人不僅可以涉足已開發市場（如澳洲和新加坡），亦能參與新興市場（如印度和菲律賓，後者於 2020 年推出首檔 REITs(2)）的房地產。印尼現正修訂 REITs 法例允許這類資產上市。

配息助攻 亞太 REITs 過去十年累計正報酬

儘管全球股市在過去十年表現動盪，但亞太 REITs 在 2009 年（截至 12 月 31 日）至 2021 年（截至 6 月 30 日）期間的累計報酬率為正 (3)。主要原因是受惠於配息；雖然亞太 REITs 的價格跟隨大盤而波動，但能獲得配息作為收益來源，為投資人提供緩衝，這種防禦特質正是吸引投資人的關鍵因素。

圖：亞洲（日本除外）REITs 的年度報酬率（2010 年至 2021 年初至今）

資料來源：Bloomberg，截至 2021 年 6 月 30 日。亞洲（日本除外）REITs 以富時 EPRA/NAREIT 亞洲（日本除外）REITs 指數（設有上限）代表。表現以美元計算。

(1)Bloomberg，2020 年 2 月 22 日。

(2)「首家 REITs 上市顯示菲律賓準備恢復運作」，菲律賓新聞社，2020 年 8 月 13 日。

(3)Bloomberg，截至 2021 年 6 月 30 日。亞洲（日本除外）REITs ＝ 富時 EPRA／NAREIT 亞洲（日本除外）REITs 指數（設有上限）；僅供說明用途。過往表現並非日後績效的指標。

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